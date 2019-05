Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hivatalosan is betegséggé nyilvánították a kiégést

Hivatalosan is felvették a betegségek közé a kiégés szindrómát (burnout) az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) hivatalos diagnosztikai kézikönyvébe - vette észre a CNN hírét a 444.hu.

Herbert J. Freudenberg amerikai pszichológus már 5 éve leírta a kiégés szindrómát (burnout), az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) hivatalos diagnosztikai kézikönyvébe, azonban hivatalos diagnózisként csak most került be a betegségek közé a kutatók által 45 éve tanulmányozott tünetegyüttes. A burnout az elmúlt évek egyik legtöbbet tárgyal mentálhiginés problémája - derül ki a portál cikkéből.

A kiégés hivatalos diagnózisához a következő tünetek tartoznak:

fáradtság és fizikai kimerültség;

eltávolodás a munkától, negatív, cinikus érzelmek a munkával kapcsolatban;

csökkenő professzionális hatékonyság.

A leírás szerint a diagnózishoz ki kell zárnia más betegségeket, például a szorongást vagy az alkalmazkodási zavarokat is. A betegséget kizárólag a munkahelyi környezethez kapcsolódóan lehet diagnosztizálni.