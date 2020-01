Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hollywoodi produkcióval szórakoztatta közönségét az USA elnöke

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke úgy gondolja, hogy a nagyvilágon minden rendben van, nincs itt a pesszimizmus és a jövővel kapcsolatos kétségek ideje, ehelyett azt ajánlja mindenkinek, hogy legyen optimista.

Donald Trump, az USA elnöke a davosi Világgazdasági Fórumon elverte a port a környezetvédelmi vészmadarakon és a gazdasági borúlátókon, élesen szembe menve a világ elitjének krémjét felvonultató rendezvény fő üzenetével, amely szerint van okunk aggódni a klímaváltozás és a világgazdaság lassulása miatt - derül ki a Financial Times tudósításából. Az amerikai elnök arra használta fel a fórum kínálta világszintű nyilvánosságot, hogy saját nagyszerű teljesítményét tárja közönsége elé: a lényeget a hollywoodi filmek vissza-visszatérő mondatával lehetne összefoglalni, miszerint miden rendben lesz, "believe me"!

Véleménye szerint az Egyesült Államok gazdasága stagnált, amikor átvette az ország kormányzását elődjétől, Barack Obamától, ám harcias és bölcs vezetésének köszönhetően ma már egy olyan gazdaságot látunk, amely "gejzírként ontja magából a lehetőségeket". A Financial Times szerint ezzel a "tankönyvi üzenettel" valójában az amerikai szavazókat célozta meg mindössze néhány órával azelőtt, hogy megindulna ellen az alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) a kongresszus felsőházában, illetve nem sokkal azt megelőzően, hogy teljes gőzre kapcsolna az amerikai elnökválasztási kampány, amelynek tétje Trump újraválasztása.

Utasítsák el!

Akkor élénkült fel azonban igazán, amikor arról beszélt, hogy a davosi fórum résztvevőinek el kellene utasítaniuk a végromlás örök prófétáit és a világvégét jövendölő jóslataikat. A jelenlévők ezt úgy érthették, hogy megjegyzéseit olyan környezetvédőknek címezte, mint a fórumon részt vevő 17 éves Greta Thunberg svéd diáklány, aki nem sokkal Trump megszólalása előtt arról beszélt, hogy a világ kormányzati és üzleti vezetői alig tesznek valamit, a globális felmelegedés katasztrofális következményeinek megelőzése érdekében.

Most nincs itt az ideje a pesszimizmusnak, éppen ellenkezőleg az optimizmusra van okunk - helyzete szembe ezzel saját üzenetét az amerikai elnök. Jellemző, hogy ezt azt megelőzően tette, hogy elindulna ellene a szenátusi impeachment eljárás, azzal a váddal, hogy saját hasznára visszaélt elnöki hatalmával és akadályozta a kongresszus ezzel kapcsolatos tényfeltáró vizsgálatát. Trump gondosan ügyelt arra, hogy ezt az ügyet még véletlenül se említse.

Soha nem látott

Ehelyett az USA gazdaságáról beszélt, amely szerinte erős, továbbá nem mulasztotta el megemlíteni, hogy vezetésével az Egyesült Államok újrakötötte az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodást Kanadával és Mexikóval, illetve csodálatos egyezményt hozott tető alá Kínával. Az utóbbi második fázisát is hamarosan alá fogják írni.

Bírálta az amerikai jegybankot, a Fedet, amely szerinte túl gyorsan emelte alapkamatát, majd ezt követően túl lassan kezdte csökkenteni azt, azaz nem kellően serkentette a Trumpnak köszönhetően amúgy is szárnyaló amerikai gazdaságot. Ennek ellenére összességében az a véleménye, hogy elnöksége soha nem látott gazdasági fellendüléssel ajándékozta meg országát, amelynek éppen a közepén vagyunk.

Barátok

Az Egyesült Államok úttörőként a világ országai között hozzálátott a 21. század kereskedelmi modelljének kidolgozásához - folytatta önmaga fényezését. Ennek egyik eredménye, hogy szerinte valószínűleg soha nem voltak jobbak az USA és Kína kapcsolatai, mint most. Személyes viszonya kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, nem kevésbé csodálatos: mindketten saját országaik érdekeit szolgálják, de egyébként kedvelik egymást. A kínai elnökön kívül Boris Johnson brit miniszterelnökről beszélt meleg szavakkal: a csodálatos új brit kormányfő alig várja már - ha jól érti a szavait -, hogy kormányaik egy nem kevésbé nagyszerű kereskedelmi megállapodást kössenek egymással.