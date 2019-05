Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hónapokig elhúzódhat az oroszok nagy baja

Oroszországnak nincs gyorsan végrehajtható terve arra, hogy megszabaduljon a Barátság kőolajvezetékben rekedt szennyezett olajtól és teljes kapacitással újraindítsa a szállításokat. Nem minden érintett cég olyan segítőkész, mint a Mol.

Komócsin Sándor , 2019. május 18. szombat, 19:23 Fotó: Getty Images - A kép illusztráció.

Oroszország versenyt fut az idővel, hogy visszaállítsa végre az olajexportot a Barátság kőolajvezeték északi és déli ágán is Kelet-Közép-Európába - írta a Moscow Times emlékeztetve arra, hogy a csőkígyóba került szennyezett olaj miatt közel egy hónappal ezelőtt álltak le a szállítások. A Fehéroroszországon át futó ágon újraindult az olaj áramlása, míg az Ukrajna felé kanyarodó cső csak fél kapacitással üzemel - tájékoztatta a sajtót a belorusz állami olajtársaság, a Belnyeftyekim. Az ukrán Ukrtansnafta JSC azt követően tudta részlegesen helyreállítani a rendszert, hogy a magyar Mol megerősítette: képes fogadni az olajszállítmányokat.

Még mindig nem

Fehéroroszország jelezte, hogy az északi ágon Lengyelország felé továbbra sem továbbítják a fekete aranyat, mert a vezeték tele van azzal szennyezett nyersanyaggal, amelyik miatt elzárták a csapokat. A fehérorosz Polotszkban lévő Naftan olajfinomítót kiszolgáló leágazás szintén zárva maradt, ugyanakkor a Mozyrban lévő finomító normális kihasználtságához közeli szinten üzemel.

Oroszországban arra számítanak, hogy május végéig teljesen helyre állhat a szokásos rend (a Molnak hasonló a véleménye), Fehéroroszországban azonban azt állítják, hogy hónapokig eltarthat a zavarok elhárítása. Beloruszban, Lengyelországban, Ukrajnában és Oroszországban néhány hete még ötmillió tonna szennyezett nyersanyag vesztegelt az olajvezetékekben. Alekszander Lukasenko belorusz elnök azt mondta, hogy a klóros olaj belülről marja a vezetékeket az országában, ám eddig csak annyit szivattyúztak át ebből tárolótartályokba, amennyi eltávolításával meg tudták nyitni az utat a mozyri finomító felé.

A Mol 100 ezer tonna szennyezett olajat raktározott el, amelyet a tervek szerint normális nyersanyaggal keverve felhígítanak. Ugyanezt szándékozik tenni az orosz vezetékrendszer-üzemeltető, a Transznyefty is novorosszijszki bázisán. A másik lehetőség, hogy áramtermelő erőműveknek adják el a szennyezett olajat tüzelőanyagnak.

Ki fizeti a cechet?

Az ügy nem okozott nagy visszaesést az orosz olajkitermelésben: áprilisban átlag 11,233 millió hordót hoztak a felszínre, míg május első tíz napjában 11,16 milliót, miközben azt is figyelembe kell venni, hogy az OPEC-kel kötött kitermeléskorlátozás értelmében 11,19 millió alatt kell tartaniuk a kitermést.

A Citigroup 370 millió és 1,5 milliárd dollár közé teszi az olajszennyezés okozta költségeket attól függően, hogy az érintett cégek hogyan szabadulnak meg a "romlott" nyersanyagtól. Ez a becslés azonban nem tartalmazza a Transznyefty olajvezetékeinek megtisztításával, illetve a finomítókban keletkezett károk elhárításával járó kiadásokat.

A minszki vezetés több száz milliós költséggel számol az elmaradt hasznot és a tranzitbevételeket is figyelembe véve. Miután a Transznyefty a hibás, logikus, hogy ezt a vállalatot terhelik majd a költségek, ám a kiadások kicsengetéséhez állami támogatást is kaphatnak, és más cégekre - például a kitermelés során használt vegyi anyagot az olajban felejtő vállalatra - is átháríthatja a kadások egy részét.