Hongkong tovább korlátozza az átjárást Kínából

Hongkong tovább korlátozza az átjárást Kínából az új koronavírus járvány megfékezésére - jelentette be Carrie Lam hongkongi kormányzó hétfőn a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap internetes oldalán megjelent tudósítás szerint.

Az újabb intézkedéseknek köszönhetően kedd éjfél után Kína és a különleges közigazgatási övezetének számító Hongkong között már csupán két határátkelőn át - a sencseni öbölnél, illetve a Hongkongot a dél-kínai Csuhajjal, valamint Makaóval összekötő hídon - lehet majd közlekedni, illetve zavartalanul üzemel tovább a város nemzetközi repülőtere is. Lam az MTI szerint elmondta: azzal, hogy csütörtök éjféltől már hat határátkelőhelyet lezártak, és egyéb forgalomkorlátozásokat is életbe léptettek Hongkong és az anyaország között, már eddig is felére csökkent a városba utazók száma.

A hongkongi vezető emellett hangsúlyozta az újabb karanténtáborok kialakításának fontosságát az esetleges fertőzöttek, valamint a velük kapcsolatba került emberek elkülönítésére. Mivel helyi lakosok tiltakoztak a táborok ellen amiatt, hogy azokat a lakónegyedekhez túlságosan közel kívánják kialakítani a hatóságok, Lam felszólította a lakosságot és a körzeti vezetőket arra, hogy hagyjanak fel az ellenállással.

A kormányzó megköszönte azoknak az egészségügyi dolgozóknak a munkáját, akik nem csatlakoztak a sztrájkoz, amellyel a szervezők a hongkongi-kínai határ teljes lezárását kívánták kieszközölni. A sztrájkoz több mint 2400 kórházi dolgozó csatlakozott. Lam egyúttal biztosította az egészségügyben dolgozókat arról, hogy elegendő védőfelszerelés fog a rendelkezésükre állni.

Az új koronavírus (2019-nCoV) a közép-kínai Hupej tartományt érinti a legsúlyosabban, a járvány a tartomány székhelyén, Vuhanban tört ki decemberben. A tartományt január 25-éig majdnem teljes egészében vesztegzár alá helyezték, ezzel a kór terjedését nagy mértékben sikerült visszaszorítani. Kína szárazföldi részén az eddig diagnosztizált 17 ezret meghaladó fertőzött több mint kétharmadát jelentették Hupej tartományból, míg a 361 halálesetből 11 történt csupán Hupejen kívül. Hongkongból vasárnap éjfélig 15 fertőzöttről adtak hírt.

A SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) vírussal azonos családba tartozó, új koronavírus (nCov-2019) influenzához hasonló tüneteket okoz, és egyes esetekben súlyos légzőszervi panaszokkal járhat.