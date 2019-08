Hongkongi tüntetések: itt az újabb válasz a tüntetésekre

A hongkongi rendőrség pénteken letartóztatta az ismert demokráciapárti aktivistát, Joshua Wongot, valamint egyik társát, Agnes Chow-t, illetve egy korábban feloszlatott ellenzéki párt vezetőjét is, nem sokkal a szombatra tervezett ellenzéki tüntetés betiltása után.

Hongkongi ellenzéki források Twitter-bejegyzései szerint Wongot, aki a 2014-es Occupy Central (Foglald el a központot) mottójú hongkongi diáktüntetések egyik szervezője volt, a nyílt utcán, erőszakkal hurcolták el - írja az MTI-re hivatkozva a hirado.hu. Rendőrségi források azt közölték, hogy Wong és Chow ellen egy júniusi, betiltott demonstráción való részvétel miatt indult eljárás.

Wongot néhány hónapja három hónapos börtönbüntetésre ítélték amiatt, hogy a 2014-es tüntetések idején - több társával együtt - nem volt hajlandó eleget tenni egy bírósági döntésnek, miszerint el kell hagyniuk tiltakozásuk helyszínét. Az aktivistát végül egy hónappal a büntetés megkezdése után, júniusban engedték ki a börtönből.

Csütörtök este a hongkongi nemzetközi repülőtéren letartóztatták a korábban betiltott, függetlenségpárti Hongkongi Nemzeti Párt vezetőjét, Andy Chant.

A Civil Human Rights Front nevű hongkongi ellenzéki csoport egyik vezetője, Bonnie Leung bejelentette, hogy a hatósági tiltás miatt nem vonulnak utcára a hét végén, szem előtt tartva szimpatizánsaik biztonságát.

A rendőrség csütörtökön tiltotta be a tüntetést, amelyet abból az alkalomból szerveztek volna, hogy öt évvel ezelőtt a hongkongi törvényhozás elutasította a választási szabályok szigorítását célzó pekingi reformcsomagot. A tiltást azzal indokolták, hogy a szervezet által korábban kezdeményezett demonstrációk után több tüntető, újságíró, rendőr és civil szenvedett súlyos sérüléseket.

Nem sokkal a rendőrség bejelentése után - csütörtökön - egy kávézóban ismeretlenek megtámadták a Jimmy Shamet, a szervezet vezetőjét. Jimmy Sham, a szervezet egyik vezetője éppen asszisztensével ebédelt egy kávézóban, amikor két maszkos férfi támadt rájuk. Sham asszisztense zúzódásokat szenvedett, miközben megpróbált felettese védelmére kelni a támadókkal szemben.

Kínai harckocsik indultak Hongkong felé

Az AFP francia hírügynökség erőteljes harckocsimozgásról számolt be a kínai-hongkongi határon. A kínai hadsereg vezetői csütörtökön azt mondták, hogy a friss csapatok rutinrotáció keretében érkeztek Hongkongba, de nem titkolták azt sem, hogy mindez összefüggésben van a Hongkongban meghirdetett újabb demonstrációkkal is. A kínai állami sajtó videót is közzé tett a Hongkong felé haladó páncélozott személyszállítókról és teherautókról.