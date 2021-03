Horvátországba utazna? Ezzel számoljon!

Valószínűleg sok magyar várja startra készen, hogy enyhítsenek az utazási szigoron és Horvátország, a legközelebbi tengerpart felé vegye az irányt. Bár a szezonig még van hátra pár hónap, nem árt tisztában tisztában lenni azzal, hogy a forint sokat gyengült a kunához képest, miközben az árak Horvátországban is emelkedtek.

A forint nem igazán viselte jól a koronavírus-járványt és ez nemcsak az elszállt euróárfolyamban érhető tetten, hanem a régiós devizák árfolyamában is. Nem kivétel ez alól a horvát kuna sem, amelynek árfolyama általában nyáron érdekli a magyarokat és akkor csodálkoznak rá arra, hogy mennyire keveset ér a fizetésük a határon túl.

Akik 2019 augusztusában jártak utoljára Horvátországban, 44,2 forintos árfolyammal találkozhattak, akik tavaly nyár végén, azok átlagosan 46,9 forintért válthattak, most március első felében azonban már 48,3 forintot kell fizetni egy kunáért.

Ha ez a szint marad nyárig, akkor az a 2019 augusztusihoz képest 9 százalékos, a tavaly nyár végihez képest pedig 2,7 százalékos drágulást jelent a magyar turisták számára.

Az autópályadíjak szerencsére 2018 nyarán emelkedtek utoljára, így ebben az esetben csak az árfolyamromlással kell számolni.

A letenyei határtól Zadarig 368 kilométert kell megtenni autópályán, ennek ára a - nyári, 10 százalékkal megemelt díjjal - 181 kuna, amely jelenleg 8 733 forint, míg 2019 nyarán még csak 8 ezer forint volt, de tavaly augusztusban is 8500 alatt maradt valamivel.

500 forintos üzemanyaggal is lehet számolni

Az üzemanyagok ára Magyarországon is nagyot nőtt az elmúlt hetekben, de mégis beszédes, hogy most márciusban egy liter benzin 10,22, egy liter gázolaj pedig 9,8 kuna, ami most 496 (!) és 475 forintnak felel meg.

2019 augusztusában is 10 kuna felett volt a benzin ára, ez a magyaroknak azonban "csak" valamivel 450 forint feletti összeget jelentett. A gázolajért 420-430 forintot kellett fizetni a koronavírust megelőző augusztusban.

Aki tavaly nyár végén utazott, az 420-430 forintos benzin és 410 alatti gázolajárral találkozhatott.

Ez persze nyárig még sokat változhat, de ha hinni lehet az előrejelzéseknek, akkor az útiköltségek számbavételekor 500 forint körüli üzemanyagárral bőven lehet számolni a horvát kutaknál.

Drágább húsok, olcsóbb halak

Érdemes még tudni, hogy 2020-ban 2019-hez képest a húsok 4,5 százalékkal drágultak Horvátországban, míg a gyümölcsökért 9,3 százalékkal kell többet fizetni.

A halak és a tenger gyümölcsei ugyanakkor 0,3 százalékkal olcsóbbak lettek, ahogy kevesebbet kellett fizetni a tejtermékekért is. Az ásványvíz és a nem alkoholos italok ára 4,2 százalékkal nőtt, a sör csak minimális mértékben, 0,3 százalékkal drágult, a dohányért 3,9 százalékkal kellett többet fizetni tavaly, mint 2019-ben.

A horvát statisztikai hivatal adatai szerint az éttermek 1,5 százalékkal drágultak tavaly, a szállások azonban 2,2 százalékkal lettek olcsóbbak.

Ezekből azonban nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a horvát idegenforgalom is takaréklángon égett tavaly, amely erősen befolyásolta a turizmushoz kötődő iparágak árazását. A külföldi turisták száma tavaly a 2019-es 32 százalékára zuhant, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma pedig a korábbi év 42 százaléka volt.

Az talán mond valamit, hogy 2021 első két hónapjában a szállások ára 1,5 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, amikor a koronavírus hatásai még nem érződtek.