Horvátország köszöni, hogy sokan az Adriára szavaztak

A Horvát Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal 13 külföldi piacon indított online kampányt, hogy megköszönje az országok turistáinak amiért Horvátországot választották idei nyaralási célpontnak - írja a Travelo a CroatiaWeek a turisztikai hivatal szerdai közleménye alapján.

Az egyszerűen csak Köszönömnek nevezett kampány a leglátogatottabb közösségi oldalakon keresztül zajlik Németországban, Ausztriában, Szlovéniában, Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Olaszországban, Magyarországon, Belgiumban, Franciaországban, Svédországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban - írja a portál.

"Ez a köszönet minden turistát illet, aki bizalmat szavazott Horvátországnak ebben a kihívásokkal teli és kiszámíthatatlan időszakban a meglévő járványügyi intézkedések és utazási protokollok ellenére is. Az a célunk, hogy a fent említett országokban Horvátország továbbra is, mindig szem előtt legyen, mint utazási célpont, és egyben szeretnénk elmondani nekik, hogy jövőre is szívesen látjuk őket hazánkban" - fogalmazott Kristjan Stanicic, a Horvát Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal igazgatója.

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor az adriai nyaralás helyett a Balaton javasolta a magyaroknak. Ennek ellenére őt is látni vélték Horvátországban, Szijjártó Péter pedig egy luxusjachton bukott le,