Horvátország újraindítja a nemzetközi közúti és vasúti forgalmat, Szlovéniában szigorú intézkedések mellett hivatalosan is megkezdődhetett a strandszezon - derült ki a válságstábok hétfői közleményéből az MTI szerint.

A legfrissebb adatok szerint Horvátországban az elmúlt egy napban kettővel, 2254-re nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma, és nem regisztráltak új halálesetet, így a járvány halálos áldozatainak száma 107 maradt. Az első fertőzés több mint három hónappal ezelőtti megjelenése óta 2140 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A diagnosztizált betegek közül 7-en vannak kórházban, közülük senki sincs lélegeztetőgépen.

A válságstáb továbbá feloldotta a boltok ünnepnapi zárva tartásra vonatkozó rendeletét.

A szomszédos Szlovéniában a kormány jelentése szerint az elmúlt 24 órában eggyel, 1499-ra nőtt az új koronavírussal diagnosztizáltak fertőzöttek száma, és nem regisztráltak új halálesetet, így a járvány halálos áldozatainak száma 109 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze heten vannak kórházban, és közülük egyet ápolnak intenzív osztályon. Az elmúlt tizennégy napban nulla és kettő között változott az új koronavírus-fertőzöttek száma, ez alól csak június 5. volt kivétel, amikor 5 fővel nőtt az esetszám.

Hétfőn hivatalosan is megkezdődhetett a strandszezon az országba. A szlovén sajtó szerint a szigorú előírások komoly kihívások elé állítják a fürdőzőket és az üzemeltetőket is. A strandokon be kell tartani a 1,5 méteres távolságot, a vízben pedig a két métert. Ez alól csak az egy háztartásban élők képeznek kivételt. A fürdőhelyek üzemeltetőinek a látogatók számát a követelményekhez kell igazítaniuk, továbbá a strandon dolgozóknak kötelező szájmaszkot viselniük.

Eközben a szlovén általános iskolák arra panaszkodnak, hogy nem tudják teljes mértékben betartani a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozó intézkedések.

Goran Popovic, a ljubljanai Livada általános iskola igazgatója a sajtónak úgy nyilatkozott: az elvárások teljesíthetetlenek, és az iskolákra hárítják a felelősséget.

Szavai szerint ha nem lesz lehetséges úgy dolgozni, ahogy a járvány előtt, akkor jobb lesz, ha az őszre nem térnének vissza az iskolákba. "Nem könnyű állandó félelemben élni, hogy felelősek leszünk, ha történik valami" - mondta.

Szlovéniában május 28-án kezdődött meg az oktatás. Azóta három különböző iskolában diagnosztizáltak fertőzött diákokat, ezért az egész osztálynak és a tanáruknak is kéthetes házi karanténba kellett vonulniuk.

Zágráb és Ljubljana - április végétől és május elejétől - szigorú óvintézkedések mellett - fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több uniós ország állampolgára előtt. Utóbbi hétfőtől az összes közös határátkelőhelyet is megnyitotta Olaszországgal.