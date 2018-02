Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Horvátországban a hadsereg is takarítja az utakat

Horvátországban a hadsereg is bekapcsolódott a hótorlaszok eltakarításába kedden, Szlovéniában ugyanakkor mérséklődött a viharos erejű szél, és újra megnyitottak több autópályaszakaszt.

A horvát védelmi minisztérium közlése szerint a katonák közutakról hordják el a havat, kórházak és iskolák udvarait takarítják, valamint segítenek az elhagyatott területeken élő lakosok evakuálásában.

Téli útviszonyok uralkodnak az ország egész területén. A rendkívüli időjárás fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben, hétfő óta pedig szünetel a Horvátország belsejéből Dalmácia felé irányuló kamionforgalom. A tengerparti térség egyes útjait a viharos erejű szél miatt a személygépkocsik számára is lezárták. Országszerte több településen szünetel az oktatás.

A havazás nehezíti a közlekedést a hegyvidéki Likában és Gorski Kotarban, továbbá Szlavóniában, valamint Dalmácia egyes részein. Keddre virradóra Horvátország legdélebbi csücskét, Dubrovnikot is ellepte a hó.

A horvát illetékesek felhívják az autósok figyelmét, hogy a téli útviszonyoknak megfelelően lassabban közlekedjenek, tartsák be a megfelelő követési távolságot, és ne induljanak útnak téli felszerelés nélkül. A rendőrség kitiltja a forgalomból azokat a gépkocsikat, amelyek nem rendelkeznek megfelelő felszereléssel. A meteorológiai szolgálat szerint a sarkvidéki hideg szerdára és csütörtökre sem mérséklődik.

Szlovéniában is komoly fennakadásokat okozott a közlekedésben a rendkívüli időjárás, országszerte több baleset is történt az rossz útviszonyok miatt. Ugyanakkor mérséklődött a viharos erejű szél. A legerősebb széllökések hétfőn még elérték az óránként 149 kilométeres sebességet, ami miatt több alagutat és autópálya-szakaszt is lezártak, valamint a koperi kikötőt sem működött. Ezeket azonban kedden újra megnyitották.