Idegtépő várakozás után dőlhet el a világ sorsa

Elmaradt a könnyen letudható váltás, Donald Trump republikánus elnök és demokrata kihívója Joe Biden fej-fej mellett állnak az amerikai elnökválasztásban. A nagyon szoros versenyben Bidennek ígéretesebbek a kilátásai annak ellenére, hogy a demokraták ismét képesek voltak nagyon melléfogni a kampánystratégiájukkal.

A szükséges 270 elektori szavazatból jelenleg Joe Biden demokrata jelölt 224-et tudhat magáénak, a hivatalban lévő republikánus elnök nincs sokkal lemaradva, Donald Trump 213 elektorral számolhat a CNN számításai szerint.

Jelenleg mindenki maréknyi állam szavazatszámlálóit motiválja gondolatban, lévén itt fog eldőlni, hogy miként alakulhat a következő négy évben az Egyesült Államok sora.

Az urnazárásokat követően a legtöbb helyen pörögve feldolgozták a szavazatokat, amit egy frusztráló csorgó hírfolyam követett, amiben a mindent eldöntő csatatér államok eredményeit várja mindenki.

Függő tételek a "kék övben"

Nagy meglepetésre Trump több államban vezet, Biden annak örülhet, hogy a feldolgozatlan szavazatok javarészt korán, vagy levélben leadott voksok, amiket később számolnak össze, és jellemzően demokratákat támogatnak.

Wisconsin - Trump vezetett, Milwaukee szavazataival Biden átvette a vezetést. Nagyjából 20 ezer szavazat a különbség.

- Trump vezetett, Milwaukee szavazataival Biden átvette a vezetést. Nagyjából 20 ezer szavazat a különbség. Michigan - Trump vezetett sokáig, az államban hagyományosan lassan jön ki az eredmény. Így szokták. Ráadásul kiugró részvételi adatok voltak az államban. Magyar idő szerint délután 3 órakor Biden maréknyi szavazattal átvette a vezetést.

- Trump vezetett sokáig, az államban hagyományosan lassan jön ki az eredmény. Így szokták. Ráadásul kiugró részvételi adatok voltak az államban. Magyar idő szerint délután 3 órakor Biden maréknyi szavazattal átvette a vezetést. Pennsylvania - Bidennek könnyen kellett volna behúzni az értékes 20 elektori szavazatot, ehhez képest Trump 600 ezer szavazattal vezet. Viszont maradt még majdnem másfél millió feldolgozatlan szavazat, amiket postán adtak fel, ha ez mind demokrata, ahogy azt a demokraták remélik, akkor az elég a fordításhoz.

Délkeleti matek

Szintén függőben van a délkeleti térségben Észak-Karolina és Georgia, a kettő együtt 31 elektori szavazatot jelent.

Mindkét helyen 90 százalék feletti feldolgozottság mellett Trump vezet. A demokraták Észak Karolinát elengedték, Georgia esetében viszont a nagyvárosi adatokat nem dolgozták még fel, így itt lehetősége van Bidennek fordítani.

Délnyugati fordulat

A beszámolók szerint Trump kampánystábja alaposan felkapta a vizet, amikor a Fox News, a jobboldali elkötelezettségű hírcsatorna Bidennek adta Arizonát. A demokrata jelölt több mint 110 ezer szavazattal vezet, viszont csak 80 százalék körüli feldolgozottság mellett, a CNN nem is adta még az államot egyik jelöltnek sem.

A másik fordulat, hogy az adatok feldolgozásával Trump a már elveszettnek tűnt Nevadában látványosan feljött, a két jelöltet most csak 8 ezer szavazat választja el. Ha Trump hozza Nevadát és a neki álló Alaszkát, azzal kiválthatja a kulcsfontosságú északi csatatér államok egyikét az elektorok gyűjtögetésében.

A jelöltek is figyelnek

Biden visszafogottan nyilatkozott, annyit mondott híveinek, hogy jó irányba mennek a dolgok, meg fogják nyerni a demokraták a 2020-as választásokat.

Trump győzelmet hirdetett, majd egy nehezen értelmezhető nyilatkozattal állt elő, miszerint a legfelsőbb bírósághoz fordulnak, hogy állítsák le a szavazatszámlálást azokban az államokban, ahol ő vezet. Trump szerint csalás zajlik, pedig csak a legálisan, levélben leadott szavazatok, amúgy vitathatatlanul lassú összeszámolásáról van szó.

Abban nincs meglepetés, hogy Trump ezt a taktikát követi, lényegében már megelőlegezte, hogy csalást gyanít, és nem fogja elfogadni a hivatalos végeredményt. Viszont erre az eshetőségre számítottak, ha az előrejelzéseknek megfelelően Biden simán behúzza a szükséges 270 elektort a választás éjszakáján. Ez egyáltalán nem így történt, Trump a játékban lévő államok közül több helyen vezet, a megszámolandó szavazatok alapján simán megnyerheti a választást.

Amit már meg lehetett tanulni

Az eddigi eredményekből már sok mindent tanulhattak a demokraták és republikánusok egyaránt. Leginkább a baloldalon fájhat a stratégáknak a fejük, amiért ismét elkényelmesedve vágtak neki Donald Trumppal szemben egy elnökválasztásnak.

Miközben Trumpot rengeteg kritika érte, amiért tömeges kampányeseményeket tartott a koronavírus járvány kellős közepén, Biden alig mozdult ki. A demokraták abból indultak ki, hogy Trump annyira rosszul csinál mindent, hogy egy szobanövényt is megválasztanak vele szemben, ha demokrata színekben indul.

Ezt alátámasztották a közvélemény kutatások, csakúgy mint 2016-ban. Csakúgy mint négy évvel ezelőtt, most is becsődöltek a felmérések. Előzetesen 10 pontos vezetést mértek Bidennek, akinek 90 százalékos esélyt adtak a győzelemre úgy, hogy ehhez elég a kötelező demokrata államokat behúzni és már mehet is a Fehér Házba. Ehhez képest most nagyon aggódhat.

Az Egyesült Államokban nem enyhült, ha lehet, még súlyosabbnak tűnik a társadalmi megosztottság mint 2016-ban, és Trump szerepe a politikai életben nem egy egyszeri rendszerhiba, hanem komoly bázis áll mögötte és a republikánusok mögött. Ezt az se tudta kikezdeni, hogy lényegében a teljes amerikai popkultúra és média Trump ellenében, vagyis lényegében Biden mellett kampányolt.

Mikor lesz már vége?

Nevada és Pennsylvania esetében még napokig van a helyi szabályok szerint lehetősége a számlálóknak átrágni a szavazólapokat, ha addig nincs meg egyik jelöltnek sem a 270 elektora, akkor ezt is ki kell várni.

Remélhetőleg magyar idő szerint szerdán kiderül Wisconsin és Észak-Karolina végeredménye, ezek még egyik jelöltnek sem adnák meg a szükséges elektori szavazattöbbséget.

Közben meg kell küzdeni csőtörésekkel Michiganben, és olyan esetekkel, amikor elfogy a tinta a szavazatszámláló gépből Wisconsinban.