Időzített bomba volt, hogy Trump hülyeséget mond telefonon

Nem most fordulhatott először, hogy Trump elnök kilépett a szerepéből, amikor külföldi vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetést: a Wall Street Journal (WSJ) úgy értesült, hogy már regnálása legelején inkább titkosított szerverre mentették a hanganyagokat. Az elnök elleni impeachment-eljáráshoz is az vezetett, hogy az ukrán elnöktől kérte, nyomozzon egyik legnagyobb politikai ellenfele iránt.

A Fehér Ház már Trump elnökségének legelején elkezdte korlátozni az elnöki telefonhívások nyilvántartásaihoz való hozzáférést az érzékeny beszélgetések problémás kiszivárogtatása miatt. A jelenleg is használt titkosított szerverre kezdték el menteni a telefonhívásokat, viszont a júliusi, Volodomír Zelenszkíj elnökkel folytatott beszélgetése így is kiszivárgott.

Viszont a mellette dolgozóknak már jóval korábban világossá vált, hogy korlátozni kell a telefonrendszer hozzáférhetőségét: a mexikói és ausztrál vezetőkkel folytatott beszélgetései nagyon hamar nyilvánosságra kerültek, ami kellemetlenül érintette a hivatalba lépett elnököt. Ezért döntöttek úgy, hogy a legtöbb beszélgetést arra titkosított szerverre irányítják, amelyen az olyan kényes diplomáciai partnerekkel való tárgyalások kerültek, mint Izrael, Szaúd-Arábia vagy Oroszország vezetőivel tartott egyeztetéseké.

A Fehér Ház tisztviselői szintén jelentősen korlátozták azon személyek számát, akik sok hívását meghallgatták, vagy akik a hívások befejezése után hozzáférhetnek a nyilvántartáshoz - nyilatkozták a WSJ forrásai. A lap arról is ír, hogy komoly aggodalmat keltett a Trump-stáb tagjaiban a júliusi, ukrán elnökkel folytatott beszélgetés is, amelyet végül egy titkosszolgálati tiszt panaszolt be a feletteseinek az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumánál.

Az, hogy Trump telefonhívásait titkosított helyen tárolták, és a nyilvánosság számára megismerhetetlenek lettek, több összeesküvés-elméletet is elindított. Amiket csak táplál az, hogy kiderült: az elnök nyíltan arra kérte Volodomir Zelenszkíj ukrán elnököt, hogy utasítsa legfőbb ügyészét, hogy vizsgálja ki a korábbi demokrata alelnök, Joe Biden fiának egy ukrajnai üzleti ügyét, majd arról beszélt, hogy az Egyesült Államok milyen sok hadisegélyt küld Ukrajnának. Kérdés, hogy a beszélgetés után, amikor Trump felfüggesztette a támogatások folyósítását, nem csak nyomást akart-e gyakorolni az ukránokra, hogy ássák bele magukat az ügybe.

Mindez nem más okból történhetett, minthogy Biden a legesélyesebb arra jelenleg, hogy a Demokrata Párt elnökjelöltje legyen jövőre. A közvélemény-kutatások szerint az egykori alelnök jóval népszerűbb Trumpnál a választók körében.

Az ügyben a Demokrata Párt kezdeményezte az elnök ellen a vádemelési eljárás (impeachment) megindítását.