Igazi kelet-európai hangulat az amerikai demokraták konvencióján

Barack Obama, az USA előző elnöke olyan hangulatot teremtett a Demokrata Párt konvencióján elmondott beszédében, amivel becsempészte a mindennapos kelet-európai politikai hangulatot a közbeszédbe Amerikában. Saját megválasztásakor a reménnyel kampányolt, most, Joe Biden mellett korteskedve a változás üzenetét igyekszik eladni korábbi helyettese megválasztása érdekében a politikus.

Négy évvel ezelőtt Donald Trump az USA később megválasztott elnöke a Republikánus Párt konvencióján arról beszélt, hogy hanyag, csak önmagával törődő politikai elitje súlyos helyzetbe sodorta az Egyesült Államokat: a demokrácia halálán van, közeleg az ország 244 éves dicsőséges menetelésének vége, amelyben Amerikai nagysága szertefoszlik. Senki sem hitt neki - állítja David Smith, a Guardian washingtoni tudósítója.

Barack Obama, az akkor búcsúzó elnök a Demokrata Párt idei konvencióján átvette ezt a mondandót Trumptól: arra figyelmeztette a virtuális rendezvényen a tévé képernyői előtt ülő hallgatóságát, hogy utóda lebontja a demokráciát, ha a novemberi elnökválasztás után is hatalmon marad. Ez a tétje a szavazásnak. A Guardian szakírója szerint Obama példa nélküli támadást intézett a regnáló elnökkel szemben.

Békés múlt

Hol van már a 2004-es konvenció, amelyen az ifjú, feltörekvő fekete politikus arról beszélt, hogy nincs liberális vagy konzervatív Amerika, csak az Amerikai Egyesül Államok létezik? És hol van a 2008-as és 2012-es dicsőséges konvenció, amelyet követően megválasztották, majd újraválasztották az USA elnökévé? Négy éve, 2016-ban a tömeg azt skandálta a beszéde után, hogy "Four more years!", amire azzal válaszolt, hogy az egyik alapvető demokratikus norma, hogy a népszerű vezetőknek is távozniuk kell, ha a szabályok szerint lejár az idejük.

Idén abban a városban lépett színre, ahol aláírták az amerikai alkotmányt, amivel azt akarta jelezni: az elnökválasztás tétje, hogy az USA alapító atyáinak értékei érvényben maradnak-e vagy sem. A volt elnök beszédeit azért dicsérik, mert költői a hangulatuk. A mostani érdes volt.

Szavaiból kiderült, hogy ő, aki a remény üzenetével került hatalomra, úgy érzi, hogy a remény nem mindig elég. Azt reméltem - mondta -, hogy a nemzet érdekében Donald Trump némi érdeklődést fog mutatni az elnöki hivatás iránt, és komolyan veszi a munkáját, ám a rá bízott hatalmat csak saját és a barátai érdekében használta fel, és az elnökséget csak egy újabb valóság show-ként kezelte.

Nagy tévedés

Obama elkövette azt a hibát, amit sokan mások: úgy tekintett Trumpra, mint a választók tévedésére, egy homokszemre, amely az amerikai demokrácia fogaskerekei közé kerülve kicsit megcsikorgatja annak működését. Nem fordított figyelmet az identitáspolitika erejére, a közösségi média információtorzítására, a politika és a szórakoztatás összefonódására, amelyek Trump sikerének legfontosabb elemei.

A konvención Andrew Cuomo, New York állam kormányzója hívta fel a figyelmet erre, amikor azt mondta: nem Donald Trump hozta létre az amerikai társadalom megosztottságát, hanem az emelte fel őt a hatalomba. Legfeljebb még mélyebbé tette a leszakadók és a továbbhaladók közti szakadékot.

A volt elnök legalább annyit megtett, hogy elhárította azt a vádat, miszerint a demokraták elnökjelöltje, Joe Biden megválasztásával visszaáll a Trump elnöksége előtti státus quo. Szerinte volt alelnöke a változás embere, aki elindíthatja azokat a reformokat, amelyekre régóta szükség van a gazdaságban, és kissé könnyebbé tehetik az amerikaiak életét.

Könyörgés a demokráciáért

Az amerikai demokráciát fenyegető veszélyekre mások is figyelmeztettek, ám Obama személyes tekintélyével ugyanaz a figyelmeztetés más hangsúlyt kapott. Ráadásul az arcába tolt kamera előtt a tévénézővel már-már szemkontaktust tartva szólította fel az embereket, hogy már most gondolják át, hogyan fognak szavazni, mert az elnökválasztásnak ezúttal történelmi jelentősége van, ezért nem nézhetik a partvonalról, meccset.

A Guardian tudósítója felidézett egy epizódot Obama életéből. Sok-sok évvel ezelőtt az Afrikai Unió székhelyén, Addis Ababában hitet tett a demokrácia mellett. Az idei demokrata konvención aggódva a jövő miatt könyörgött az amerikai választóknak, hogy szavazatukkal tegyék meg ugyanezt.