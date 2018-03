Így csapott le a vasárnapi boltzár Lengyelországban

Kattintson a cikk megnyitásához

Megspórolunk egy csomó szócséplést, esetleg hordoz valami olyan többletértelmet, amit más verbális eszközökkel ? és egy cikkben a metakommunikáció tere elég szűkös ? igen nehéz előállítani. A tesztautóval tehát az volt, hogy néhány nap eltéréssel, de a szerkesztőség két tagja is ugyanazzal a három szóval próbált hozzá kedvet csinálni: alapmotoros: kurva jó! Nem mintha kedvet kellett volna hozzá csinálni; én már eleve az aperitif műfaját sem értettem soha. Aki nem éhes még, egyen később, aki meg alkoholista, igyon, de ne fogja az emésztésére. Nem kellett tehát hőlégfúvó, hogy rám melegítsék a Giulia Q2-t. Vezettem már az első tesztautót is, ami nálunk volt, igaz, csak úgy kétszáz méteren, de akkor is érezni lehetett, hogy ez valami nagyon különleges és finom holmi. A Stelvio tesztvezetésének is az volt az egyik legnagyobb tanulsága, hogy nem rossz az Alfa új SUV-ja, de a Giorgio-platform eredeti gazdája, a Giulia lehet az igazi.