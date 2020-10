Így küzdenek az országok a járvány ellen: alkoholstop lép életbe a skótoknál

Az európai országokban különböző intézkedésekkel próbálják megakadályozni a járvány terjedését. Belgiumban bezárják a kávézókat, az olaszoknak pedig mindenhol kötelező maszkot hordaniuk.

Brüsszelben minden kávézónak és bárnak be kell zárnia csütörtöktől egy hónapra Brüsszelben. A korlátozás csak a fővárosra vonatkozik, amiről a belga miniszterelnök kijelentette, hogy a helyzet komoly és aggasztó. Az országban eddig majdnem 135 ezer fertőzöttet regisztráltak és több mint 10 ezren haltak meg - derül ki az Euronews körképéből.



Hasonló szigorítások várhatóak a járvány miatt Skócia középső részén is. Ezt az után jelentette be az ország első minisztere, hogy Skóciában először lépte át az ezres számot az egy nap alatt újonnan regisztrált fertőzöttek száma. "Pubok, bárok, éttermek, és kávézók kizárólag a következő szabályok mentén működhetnek. Csak reggel hattól este hatig lehetnek nyitva, és csak ételt, valamint alkoholmentes italokat árulhatnak. A szállodai éttermek nyitva tarthatnak este hat után is, de csak az állandó lakosokat szolgálhatják ki, és rájuk is vonatkozik az alkohol tilalma" - mondta Nicola Sturgeon.

Olaszországban csütörtöktől kötelező a maszk viselése beltéren és kültéren egyaránt. Az olasz kormány meghosszabbította a veszélyhelyzetet 2021 január 31-ig. Az országban csak az elmúlt 24 órában 3600 új koronavírusos esetet azonosítottak.