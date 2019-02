Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így nőtt az orosz gazdaság tavaly

A vártnál nagyobb mértékben bővült Oroszország gazdasága tavaly az építőipar erősebb növekedésének köszönhetően.

Az orosz statisztikai hivatal (Roszstat) hétfőn közzétett előzetes adatai szerint a bruttó hazai termék (GDP) tavaly éves összevetésben 2,3 százalékkal nőtt, jócskán meghaladva a 2017-ben elért 1,6 százalékot. Elemzők 1,7 százalékos növekedésre számítottak, míg a kormány 1,8 százalékot, a központi bank pedig 1,5-2,0 százalékot várt a tavalyi évre - írta az MTI.

A Roszstat januárban meredeken, 0,5 százalékról 5,7 százalékra javította az építőipar éves növekedési ütemét a január-novemberi időszakra, amit az észak-oroszországi Jamal-Nyenyec autonóm körzetben elvégzett munkák indokoltak.

Konkrétan nem nevezték meg, hogy milyen építési helyszínekről van szó, de a Novatek, Oroszország legnagyobb magántulajdonban lévő földgázipari vállalata földgáz-cseppfolyósító (LNG) üzeme tavaly érte el a teljes kapacitást.

A Moszkvától 2500 kilométerre északkeletre fekvő Jamal-félsziget energiahordozó kincsének kitermelésére 2013-ban indult 23 milliárd eurós beruházási projekt. Utak és lakótelepek mellett egy erőmű is épült, valamint egy 500 kilométeres vasútvonal és egy repülőtér is. A kitermelt földgáz és olaj elszállítására lefektetett vezetékek mellett egy terminál és egy földgáz-cseppfolyósító üzem is létesült a tengerparton. Az LNG-üzem kapacitása évi 16,5 millió tonna.

Az orosz gazdaságfejlesztési minisztérium az idei évre 1,3 százalékos GDP-növekedést prognosztizált, a jegybank pedig 1,2-1,7 százalékot jósolt. Az Interfax orosz hírügynökség által december végén megkérdezett elemzők 1,2 százalékos növekedést várnak a 2019-es évre.