Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így reagált Theresa May az EU döntésére

Theresa May brit miniszterelnök az Európai Tanács csütörtöki ülését követően kijelentette, péntek reggel visszatér Londonba és azonnal nekikezd a munkának, hogy rábírja a brit parlament képviselőit a megállapodás elfogadására, hogy Nagy-Britannia rendezett körülmények között léphessen ki az Európai Unióból - írja az MTI.

May sajtótájékoztatóján üdvözölte az Európai Tanács döntését a brit uniós kilépés dátumának meghosszabbításáról. Reményét fejezte ki, hogy minden akadály elhárulhat a megállapodás parlamenti elfogadása elől, és kijelentette: eljött az idő, hogy megvalósuljon a brit választók akarata, és a londoni parlament alsóházának jóváhagyásával megtörténjen Nagy-Britannia uniós kiválása.

Aláhúzta, helytelen lépés lenne a kiválás határidejének április 12-ét meghaladó meghosszabbítása. Ez esetben a szigetország kénytelen lenne részt venni az európai parlamenti választásokon is, noha nem ez Nagy-Britannia szándéka, mivel három éve arról döntött, hogy kilép az Európai Unióból. Meg kell érteniük a képviselőknek, hogy a lehetőség a kezükben van a rendezett kiválás elérésére. Az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból - tette hozzá.

Theresa May brit miniszterelnök ugyanakkor szerdán még a brit EU-tagság március 29-én esedékes megszűnésének június 30-ig terjedő elhalasztását kezdeményezte - jegyzi meg az MTI.

Kemény munka volt

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke arról számolt be, hogy a mostani javaslatról egyhangúlag egyeztek meg szűk körű, éjszakába nyúló ülésükön a huszonhetek vezetői, és ezt később Theresa May is elfogadta. A Lisszaboni Szerződés 50. cikke értelmében a tagországok - beleértve Nagy-Britanniát - egyhangú döntéssel állapodhatnak meg a hosszabbításról.

Angela Merkel német kancellár nyilatkozatában kemény munkának nevezte az Európa Tanács éjjelbe nyúló, "végsőkig kitartó" megbeszélését annak biztosítása érdekében, hogy Nagy-Britannia ne megállapodás nélkül, rendezetlen formában lépjen ki az Európai Unióból. Az uniós tagországok vezetői minden támogatásukat megadják Theresa Maynek törekvései eléréséhez - mondta. Hozzátette, kormánya ugyanakkor minden eshetőségre felkészült, kész tervei vannak bármilyen forgatókönyv kezelésére.

Emmanuel Macron francia államfő az ülést követően adott nyilatkozata szerint Nagy-Britannia valóságos politikai és demokratikus krízisben van. Szavai szerint ennek ellenére nem tehető meg, hogy ebben a "megrekedt helyzetben maradjunk". Kijelentette, amennyire csak lehetséges, segíteni kell a brit miniszterelnököt a harmadik brit parlamenti szavazás eredményessége érdekében. Ezért is van szükség a kilépés határidejének korlátozott és technikai meghosszabbítására - mondta. Hozzátette, minden erejével azon volt, hogy elkerüljön egy jövő hétre tervezett rossz hangulatban zajló válságkezelő csúcstalálkozót. Most a brit parlamenten a sor álláspontjának tisztázására - tette hozzá.

Sebastian Kurz osztrák kancellár rövid nyilatkozatában arról tájékoztatott, hogy a csütörtök éjjelig tartó tárgyalások célja az úgynevezett kemény brexit, a megállapodás nélküli brit kiválás elkerülése volt. Ha azonban a brit parlament ezután sem jut döntésre a megállapodás elfogadásáról, akkor Nagy-Britannia egy lépéssel közelebb kerül a rendezetlen kilépéshez. Ennek elkerülése érdekében azt ajánlotta a brit törvényhozóknak, szavazzanak bizalmat az ország uniós tagságának megszűnése feltételrendszerét és a jövőbeni kapcsolatokat megfelelően rögzítő megállapodásnak.

Mark Rutte holland miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva kijelentette, az uniós országok vezetői ismételten lehetőséget biztosítottak Nagy-Britanniának, "ennél többet nem tehetünk". Theresa May egyértelműen kijelentette, mindent megtesz, hogy a jövő héten pozitív eredményt érjen el a brit parlamentben - tette hozzá.