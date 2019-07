Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így teszik olcsóbbá az áramot a lengyelek

Lengyelországban nagyvonalú állami támogatással segítik a háztartási napelemrendszerek terjedését, azaz az áram szempontjából a fogyasztók (consumer) termelőkké és fogyasztókká (prosumer) válását.

Az őszi parlamenti választások előtt újabb osztogatással találta meg a háztartásokat a lengyel kormány. Egymilliárd zlotyt (75 milliárd forint, nagyjából egy Duna-híd ára) különítenek el arra, hogy támogassák a háztartási méretű napelemrendszerek telepítését - írta a Business Insider Polska. Mateusz Morawiecki kormányfő és Henryk Kowalski környezetvédelmi miniszter szerint a támogatást elsősorban a gyengén urbanizált területek lakosai használhatják majd ki.

A programot a Nemzeti Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap fogja megvalósítani. A kormány várakozásai szerint 200 ezer napelemrendszert fognak telepíteni a felhasználók, egy-egy rendszer árához 5000 zlotyval (370 ezer forint) járul hozzá a kormány. Az energiaügyi miniszter, Krzysztog Tchórzewski azt mondta, hogy egy-egy ilyen berendezés 15-18 ezer zlotyba (1,1-1,4 millió forint) kerül. (A lap arról nem tesz említést, hogy mekkora teljesítményű rendszerekről van szó, de a napelemes rendszerekárazásból és abból egy átlagos család áramfogyasztási igényéből kiindulva, hasonló lehet a magyarországihoz. Nálunk a háztartási méretű napelemes kiserőművek általában 2,4-4 kW teljesítményűek.)

Az állami támogatás feltétele, hogy a rendszer két irányba is - áramfogyasztás és betáplálás - működjön, és ezt a képességét az áramszolgáltató is igazolja.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy a kormány azt akarja: évi két számjegyű tempóban bővüljön az országban a napenergián alapuló áramtermelés. Lengyelországban jelenleg körülbelül 65 ezer prosumer, azaz olyan áramfogyasztó található, aki nem csupán felvesz a hálózatból elektromos energiát, hanem be is táplál áramot oda. Az ország nagy gondja, hogy még mindig túlnyomó részben szénerőművekben termelik az elektromos energiát, amelyek kiváltása gigantikus kihívás.