Így teszteltek a magyarok Szlovákiában

A szlovákiai országos koronavírus-tesztelésben mintegy kétszáz magyar orvostanhallgató is részt vett a hétvégén.

"Szombat és vasárnap is 16 órás műszakban reggel 6-tól este 10-ig végzik, összesen 154 Semmelweis polgár a szűréseket a kijelölt szűrőpontokon. Több helyen elszórva a Felvidék kisebb-nagyobb településein, hat-nyolc fős csoportokban. Egy csapat szombaton nagyjából 1000 polgárt szűrt le. A szűrés mellett fertőtlenítést és adminisztratív munkákat is ellátnak a hallgatók" - mondta Tripolszky Bálint, a Semmelweis Egyetem HÖK elnöke at ATV-nek.

További mintegy ötven hallgató a debreceni egyetemtől érkezett.

Nagy volt a túljelentkezés, tapasztalat szerint választottak a jelentkezők közül. Azoknak a tanulóknak, akik kimentek Szlovákiába, ettől a félévtől kezdve olyan tárgyuk is van az egyetemen, amely a szűréssel kapcsolatos - mondta a HÖK-elnök. A hallgatók kezdetben a HUNCOVER magyarországi koronavírus-szűrési programban, önkéntesen kezdtek tesztelést végezni, június-július óta a Semmelweis Egyetem több klinikáján hallgatói szűrési pontok vannak, de október 29. óta az Országos Mentőszolgálatnak segít be 80 hallgató napi rendszerességgel.

Ötven helyett kétszázan mentek

A szlovák kormány ötven magyar orvost kért kölcsön, hogy segítsenek ellátni a feladatot, de Magyarország kétszáz szakembert ajánlott fel. A szlovák külügyminiszter Facebook-üzenetben köszönte meg magyar kollégájának a segítséget, a négyszeresére megemelt létszámot - írta meg elsőként a 444.hu.

Merkely Béla, a budapesti Semmelweis Egyetem rektora az RTL Klubnak elmondta, hogy két orvosképzési intézmény vesz részt az akcióban, elsősorban ötöd- és hatodéves hallgatók jelentkeztek a hétvégi felvidéki munkára. Autóbuszokkal szállították őket a helyszínre.

A fővárosiak elsősorban Nyitra környékén dolgoztak, míg a Debreceni Egyetem diákjai Kassa térségében vesznek részt a tesztelésben. A hétvégi munkáért ezer eurós díjazást kapnak a résztvevők.

Az előzetes adatok szerint a szombaton letesztelt mintegy 2,5 millió szlovákiai embernél a pozitív eredmények aránya 1 százalékos.