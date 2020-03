Így védik a gyárakat a koronavírus hatásaitól

A koronavírus-járvány miatt világszerte nehéz helyzetbe kerültek a gyártószektor. A kritikus helyzetet érzékelve a kormányok számos olyan intézkedést hoztak, mely a gazdasági nehézségek megfékezésére, a csődközeli állapotba került vállalkozások megsegítésére irányulnak. Ezeket szedte össze a Deloitte.

Adófizetéshez kapcsolódó könnyítések

A legtöbb érintett országban "alapelv", hogy elhalasztják valamely adófizetési kötelezettség teljesítését. Az államok többsége megszüntette a késve benyújtott bevallásokhoz, illetve elkésett befizetésekhez kapcsolódó büntetéseit, valamint a késedelmi kamatot. A távol-keleti országok közül Indonézia és Kína, Európában pedig gyakorlatilag az összes állam hasonló metódust alkalmaz, legyen szó Nyugat-Európáról (mint például az Egyesült Királyság, Franciaország vagy Belgium), vagy a Balkán-félszigetről (többek között Bosznia és Hercegovina, valamint Bulgária). Belgium, valamint Bosznia és Hercegovina esetében külön említésre méltó, hogy az egyes adófizetési kötelezettségek esetén, a fentieken túl, lehetőség nyílik az adó összegének részletekben történő megtérítésére. Boszniában például erre 2020 végéig van lehetőség.

Vannak olyan országok is, melyek más módon, adókedvezmények biztosításával, illetve egyes szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó adókulcsok csökkentésével nyújtanak segítő kezet a nehéz helyzetben lévő vállalkozások számára. Norvégiában például 12-ről 8 százalékra csökkent az utasszállítási szolgáltatás után fizetendő adó mértéke, a légiutas-közlekedéshez kapcsolódó adót pedig eltörölték 2020. január 1. és 2020. október 31. között. Az Amerikai Egyesült Államokban elkészült egy adókedvezményekről, illetve különböző ösztönzőkről szóló tervezet, melyben 850 milliárd dollárt különítenének el kárenyhítésre. Olaszországban adókedvezményeket kapnak azon cégek, melyek bevétele legalább 25 százalékkal csökkent a járvány következtében. Kínában egyes szolgáltatások adómentességben részesülnek, illetve a jelenlegi helyzetben kulcsfontosságú termékek gyártásához (maszkok, védőruhák) kapcsolódó költségek levonhatók a társasági adóból.

Kkv-kat segítő intézkedések

Számos országban a kkv-kat támogató intézkedéseket vezettek be, melyek elsődleges célja a cégek által korábban felvett hitelekkel járó terhek csökkentése, illetve a pénzügyi segítségnyújtás. Ilyen országok többek között Csehország, Ausztrália, Franciaország és az Egyesült Királyság is. Utóbbiban bevezetik az úgynevezett Coronavirus Business Interruption Loan Scheme-et, mely egy milliárd font keretében nyújt pénzügyi segítséget a kkv-knak, valamint létrejött egy, a kisvállalkozásokat megsegítő támogatási program is. Emellett az érintettek visszaigényelhetik a két hétnél hosszabb betegszabadság után kifizetett táppénzt. Csehországban a vírus által okozott gazdasági hátrányokkal érintett kkv-k 0 százalékos kamatlábú kölcsönt igényelhetnek.

Állami támogatások

Az Európai Unió 25 milliárd eurós befektetési alapot hoz létre az egészségügyi és a munkaügyi szektor, valamint a kkv-k megsegítésére. Németország korlátlan mennyiségű felvehető hitelt biztosít azon cégek számára, melyek szorult helyzetbe kerültek a vírus miatt. A német kormány emellett módosította az "rövidített munkavégzési díj" szabályait. Amennyiben a nem megvalósítható munkavégzés az adott vállalkozás dolgozóinak 10 százalékát érinti (az eddigi küszöb 30 százalék volt), úgy a kormány a munkabérek kifizetésének 67 százalékát átvállalja. A fennmaradó részt továbbra is a munkaadó fizeti. A rövidített munkavégzési díjra eső munkaadói járulékot is megtérítik a munkáltatók számára. A rendelkezések a kölcsönzött munkaerőre is vonatkoznak, ami nagy hatással lehet a gyártó szektorra. Egyedülálló intézkedésnek számít, hogy a francia állam kártalanítani kívánja azon munkavállalókat is, akiket arra köteleztek, hogy maradjanak otthon, anélkül, hogy további információkkal látták volna el őket a jövőbeni juttatásaik kapcsán.

A magyar lépések

A kormány rendeletek formájában próbál úrrá lenni a kialakult helyzeten. Napról napra újabb és újabb hírek, illetve jogszabályok jelennek meg. 2020 végéig felfüggesztik azon hiteltörlesztéseket, melyeket a 2020. március 18-ig kötöttek a felek, a rövid lejáratú vállalkozási hiteleket pedig június 30-ig meghosszabbítják.

Bizonyos kritikusan érintett szektorokban, mint például a turizmus, vagy a kulturális szolgáltatások, a munkáltatók teljes járulékfizetés-kötelezettsége eltörlésre kerül. Külön fontos lehet a gyártószektor szereplőinek, hogy a munkavállalási szabályokat - még nem teljességgel tisztázott módon - rugalmasabbá teszik, ezzel azt elősegítve, hogy a munkáltatók, illetve a munkavállalók adott esetben könnyebben megegyezhessenek, ami közvetve csökkenti a munkaerőhiányt és mérsékli a várható munkanélküliséget.

Az állami intézkedések mellett a gyártó vállalatoknak is át kell gondolniuk, hogy házon belül mivel tudják biztosítani helyzetüket rövid, illetve hosszú távon. A meglévő szabályozási környezetben is több eszköz állhat rendelkezésre, például fizetési könnyítés vagy adókedvezmény formájában - mondta a körképet készítő Gábor Zoltán, a Deloitte Manufacturing csoportjának vezetője.