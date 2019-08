Ilyen is van: az oroszok elismerték, hogy hibáztak

Szinte reménytelen, hogy emberi beavatkozással meg lehessen fékezni a már másfél magyarországnyi területet elpusztító szibériai tüzeket - írja a G7 a Bloomberg nyomán.

A térség erdeivel foglalkozó szakértők sosem tapasztaltak korábban a mostanihoz hasonlóan hosszan tartó tűzvészt, amely nem kis részben az elmúlt hónapok meleg időjárásával magyarázható - olvasható a portálon.

Ráadásul most az is kiderült, hogy hova vezetnek az elhibázott kormányzati döntések. A kritikák szerint az államigazgatás ugyanis nemcsak nehézkesen reagált a mostani tüzek kialakulására, hanem 2015 óta olyan területeket is számon tart, ahol az esetleges tűzvészekkel igazán nem is foglalkozik. Óriási probléma a tűzoltóságok alulfinanszírozottsága is, amit jól mutat a statisztika, miszerint a hadsereg beavatkozása előtt 3000 tűzoltó és 24 repülőgép az erdőtüzek kevesebb mint négy százalékát tudta eloltani.

A problémát, úgy látszik, a kormány is belátja: Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök elrendelte az ország erdővédelmi stratégiájának felülvizsgálatát.

Krasznojarszk és Irkutszk térségében, ahol a tüzek tombolnak, a helyi lakosok egyre kevésbé bíznak abban, hogy az állam eredményesen fel tud lépni a vészhelyzet elhárításában.

Jelenleg még 900 ezer hektár ég és mostanra a helyi és a központi kormányzattól független szakértők is úgy látják, hogy már csak az eső segíthet, méghozzá hosszan tartó csapadékos időjárás.