Ilyen lehet az uniós pénzek felhasználásához kapcsolt jogállamisági kritérium

Az Európai Tanács próbál nyomást gyakorolni az Európai Parlamentre, hogy gyorsítsa fel a vitát az EU hosszú távú költségvetéséről (MFF) és a koronavírus miatti helyreállítási alapról. A brüsszeli német nagykövet a Politicónak elárulta, milyen irányba mehet a jogállamisági kritériumhoz kötött javaslat.

Nagyon aggaszt, hogy a tárgyalások jelenleg nagyon lassan haladnak - írta közleményben a Politicónak a német brüsszeli nagykövet, Michael Clauss.

A nagykövet szerint jelentősen fel kell gyorsítani a tárgyalásokat, felajánlva akár a hétvégéket is e célra. A többéves költségvetés és a helyreállítási alap "politikailag és technikailag nem elválasztható" - jelentette ki a nagykövet. Ez annyit jelent, hogy a költségvetésről született megállapodás nélkül a helyreállítási alap indulásának csúszását is kockáztatjuk - mondta Clauss, aki azt is hozzátette, hogy a Tanács hajlandóságot mutatott a kompromisszumra azokban a kérdésekben, ahol az álláspontok már közeliek - például az EU új forrásainak kérdésében.

Clauss a Politico szerint azt is hangsúlyozta, hogy a költségvetéshez kapcsolt jogállamisági mechanizmus "nem lehet egy 7-es cikkely szerinti eljárás" más néven. Vagyis ez sokkal inkább az uniós pénzek nem megfelelő felhasználását szankcionáló mechanizmus lesz. Clauss szerint a cél az, hogy megvédjék az EU költségvetését és - most először - szankcionálják a jogállamiság megsértését az uniós költségvetési források felhasználása keretében.