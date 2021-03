A korlátozások miatt eltűnt az influenza, ami később okozhat nagy gondokat

A koronavírus-járvány miatt világszerte bevezetett intézkedések miatt jelentősen csökkent az influenzás megbetegedések száma is. Az Egyesült Királyságban a szokásos 17 százalékos monitoring adatok helyett most csak 0,2 százalékban mutatták ki az influenzát a légúti fertőzötteknél. Van viszont ezzel egy kis gond: ha ilyen kevés adat van a vírusról, akkor nehezebb oltást fejleszteni rá, ami a jövőben okozhat nehézségeket.

A fertőző betegekkel foglalkozó szakemberek szerint az embereknek még mindig érdemes oltatniuk magukat influenza ellen, mert a védelem bármilyen szintje csökkenti a betegség lefolyásának súlyosságát, és távol tarthatja őket a kórházaktól és az intenzív osztályoktól. Az idei alacsony fertőzési arány azt is jelenti, hogy a következő influenzaszezon hasonló kinézetű vírust hordozhat, ami elősegítheti az influenza elleni vakcinák hatékonyságát, de lehet, hogy éppen felkészületlenül ér minket egy új törzs megjelenése - írja a Bloomberg az Egyesült Királyságban tapasztalható helyzetről.

2020 szeptembere és 2021 januárja között az influenza vírusokat a rutinszerű torok- és orrkenetmérések csupán 0,2 százalékában fedezték fel, ami elképesztően alacsony. Az influenzaszezonban az átlagos pozitivitás 17 százalékos. "Nem emlékszem ilyen influenzaszezonra, amikor ennyire alacsony volt a vírusos szám" - mondta Walter Orenstein, az Emory Egyetem fertőző betegségek professzora és a Georgia Emory-University Influenza Kutatási és Felügyeleti Kiválósági Központ igazgatója. Szerinte a helyzet az egész világon hasonló, amire talán soha nem volt még példa.

Az Egészségügyi Világszervezetnek az idén minden eddiginél több légzőszervi mintája volt, de az influenzavírusok száma továbbra is nagyon alacsony volt - mondta Rachael Lee brit epidemiológus. "Azt hiszem, ez sok kérdést felvet: mennyire megbízhatók az adatok? Mennyire lesz erős az influenza elleni oltásunk a következő évben?" - foglalta össze a nehézségeket.

Az influenza éppen amiatt szorult háttérbe, hogy a fertőzőbb koronavírus miatt számos lezárást, kötelező maszkviselést vezettek be szinte mindenhol a világon, ami az influenza terjedését jobban visszavetette - emiatt is értelmetlen a vírustagadók érvelése, hogy más években ilyenkor influenzaszezon van, most miért nincsen.

Az oltóanyaggyártók, mint például a GlaxoSmithKline és a Sanofi, a levett mintákra, azok tenyésztésére alapozzák az új influenza-elleni vakcináik gyártását. Legalább hat hónap átfutási idő szükséges elegendő mennyiségű szezonális influenza vakcina előállításához, most viszont alig jött be adat az influenzáról.

Ahogy most a koronavírus-járványban sokat hallunk a vírusmutációkról, amelyek esetenként veszélyesebbek, mint az eredeti vírustörzsek, ugyanígy az influenzánál is változnak a kórokozók, ezért kell minden évben új vakcinákat fejleszteni. Most viszont a kevés esetszám és minta miatt kérdéses, hogy mennyit és hogyan változik a tavaly őszi törzs 2021 harmadik negyedévére. Az északi féltéken gyakran vizsgálják a déli féltéken terjedő törzseket, de most onnan is kevesebb adat érkezik a Covid-19 miatt.

Viszont a koronavírus-vakcinák miatt elképzelhető, hogy sikerülhet kifejleszteni egy univerzális influenzaelleni oltást: a SARS-CoV-2. ellen készített oltóanyagok egy része a vírus egy nem változó speciális szegmensét célozzák, ami technológia alkalmazható lehet az influenza ellen is. Viszont addig marad a kockázat, hogy a mostani kimaradt influenza-járvány miatt nem lesz hathatós oltás a következő szezonban.