Influenza kontra koronavírus: kötelező olvasmány az oltásról

Szükség van-e influenza elleni oltásra, ha maszkot is hordanak az emberek? Mekkora a veszélye annak, hogy pont az oltásra érkezve kapja el valaki a koronavírust? A Consumer Reports a szakértők segítségével járta körül az influenza elleni vakcinát övező tévhiteket.

Idén különösen fontos szerephez jut az influenza elleni oltás a koronavírus-járvány miatt. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint sokkal súlyosabb lefolyású lehet a megbetegedés, és kétszer akkora lehet az esély a halálra, ha valaki egyszerre kapja el a koronavírust és az influenzát. A szakember szerint ezt csak az influenza elleni oltással lehet elkerülni, ezért a rizikócsoportba tartozók mindenképpen oltassák be magukat.

Az influenza elleni védőoltások megbízhatóak, biztonságosak, azokat csak a lázas, beteg, illetve az oltásra allergiás embereknek nem szabad beadni. Az influenza elleni oltásra mind Budapesten, mind vidéken nagy az igény, háziorvosok beszámolói szerint sok olyan páciens is beoltatja magát, aki eddig tartózkodott ettől.

A szakemberek többször is világossá tették, hogy az influenzaoltás biztonságos, ennek ellenére számos tévhit kering az influenza elleni oltásról és a koronavírus kapcsolatáról, ezeket szedte össze a Consumer Reports, az egyik legelismertebb amerikai fogyasztóvédelmi magazin.

Idén különösen fontos

Az amerikai járványügyi intézet (Centers for Disease Control and Prevention - CDCP) szerint érdemes az influenza elleni oltást még október vége előtt beadatni, hogy az influenzaszezon kezdete előtt védve legyen valaki. Az oltás ugyanis nem hat azonnal, általában néhány hét alatt alakul ki a védettség. A Harvard szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy az oltás inaktivált vírusból áll, ami nem fertőz, azaz az oltástól nem lehet elkapni az influenzát. Az oltást azonban minden évben be kell adatni, a tavalyi verzió nem lesz jó idén, hiszen az influenza vírusa évente mutálódik.

Edward Belongia, a wisconsini Marshfield Clinic Research Institute fertőző betegségekkel foglalkozó epidemiológusa szerint idén még fontosabb az oltás beadatása mint eddig, hiszen most az influenzavírus mellett koronavírus-járvány is van. A Consumer Reports saját - az Egyesült Államokban végzett - felmérése szerint azok közül, akik még bizonytalanok voltak, beadatják-e maguknak az oltást, hatból egy ember attól félt a leginkább, hogy esetleg elkaphatják a koronavírust az oltás ideje alatt.

Oltás és kockázatok

Az egyik tévhit, hogy az influenzaoltás fogékonyabbá tenne a koronavírusra, holott erre semmi bizonyíték nincsen. A Vaccine folyóiratban tavaly jelent meg egy tanulmány a 2017-2018-as influenzaszezonról, amely arról számolt be, hogy az oltás fokozhatja a szezonális koronavírusok kockázatát, azonban ezek egyszerű náthát okoznak.

A tanulmány szerzője szerint ezek az összefüggések nem alkalmazhatóak a koronavírus okozta betegségre, a Covid-19-re. Edward Belongia szerint azonban fontos tudni, hogy a szezonális koronavírusok nagyon eltérőek a mostani koronavírustól. Ráadásul a tanulmány által felvázolt kapcsolat a vizsgálat módszertanából is származhat. Arról nem beszélve, hogy nemrég egy kanadai kutatócsoport új tanulmányt tett közzé, amely hat influenzaszezon adatait vizsgálta egy helyett, és más következtetésre jutott: nem találtak összefüggést az influenza elleni oltás és a szezonális koronavírus között.

Maszkviselés kontra influenzaoltás

Felmerülhet az a kérdés is, hogy a jelenlegi szigorú szabályok, például a maszkviselés és a távolságtartás betartása mellett van-e egyáltalán szükség az influenza elleni oltásra.

Jennifer Nayak, a University of Rochester Medical Center gyermekgyógyászati, mikrobiológiai és immunológiai docense szerint például Ausztráliában és a déli félteke számos országa gyenge influenzaszezonról számolt be pont a szigorú intézkedések miatt. Ebben a jó eredményben az is benne van, hogy a márciusi, áprilisi influenzaszezonban ezekben az országokban kijárási korlátozások voltak érvényben, azaz a gyerekek nem jártak iskolába, sokan pedig otthonról dolgoztak.

Azonban e szigorítások most nincsenek érvényben. Mivel az influenzát és a koronavírust el lehet kapni egyszerre, érdemes az egyik ellen védekezni oltással, amíg a másik ellen jelenleg még nincs oltóanyag. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az oltás segíthet az influenza súlyos szövődményeinek elkerülését, így pedig a jelenleg erős nyomás alatt lévő egészségügyi rendszereket is kissé tehermentesíthetik.

Mennyire veszélyesek az orvosi rendelők?

Michael Phillips, a NYU Langone Health epidemiológusa szerint az egészségügyi intézmények számos óvintézkedést tesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a vírus terjedését, és ezek az intézkedések természetesen akkor is érvényben vannak, ha valaki oltásra érkezik.

Többek között kötelező a maszkviselés, illetve még a belépés előtt ellenőrzik például a testhőmérsékletet. A szakértő szerint érdemes telefonon egyeztetni az adott intézménnyel, hogy mi az influenza elleni oltás menete, mikorra lehet időpontot kérni.