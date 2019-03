Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Inkább szétverik a kormányt és az országot, csak mehessenek már

Már nem csupán parlamenti képviselők, hanem kormánytagok is arról beszélnek, hogy Theresa May brit miniszterelnöknek le kellene mondani, ezzel talán rá lehetne venni a brexiter tory politikusokat, hogy megszavazzák a kormány brexittervét. A kormányfő, úgy tűnik, kitart. Közben Skócia készül az elszakadásra a kilépés miatt.

Majd hogy nem járó motorokkal várja egy repülőgép egy angliai katonai légibázison Therese Mayt, hogy Brüsszelbe vigye a miniszterelnököt, ha esélyt látnak arra, hogy az utolsó pillanatban változtassanak a kormány és az EU válási megállapodásán - írta a Bloomberg. A kormány tagjai eközben arra szólították fel a parlamenti képviselőket, hogy függetlenül attól, lesz-e változtatás az utolsó pillanatban vagy sem, támogassák a brexitmegállapodást a március 12-ei szavazáson.

May egyébként a tervekkel ellentétben a hét végén nem tárgyalt Brüsszelben, csak telefonon egyeztetett Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével. A képviselők egy része azt javasolta a kormányfőnek, hogy vonja vissza a kormány és az EU válási megállapodását, mert ha nem teszi, a január közepi szavazáshoz hasonlóan kedden is kétharmados többséggel utasítja el azt a parlament - idéz a hírügynökség a Times értesülését.

Ez gigantikus vereség lenne a kormánynak és a miniszterelnöknek. Eközben May álláspontja nem változott: a kormányjavaslat elvetése puhább brexithez vezetne, nevezetesen az Egyesült Királyság állandó jelleggel az EU-s vámunió és egységes piac része maradna, ami egyenértékű a kvázi EU-tagsággal. Ezt a brexiter toryk a 2016 júniusi függetlenségi népszavazáson született döntés elárulásának tekintenék.

Ajtót mutatnak

A konzervatív párt euroszkeptikus rebellis képviselői úgy gondolják, a miniszterelnöknek fel kellene áldoznia magát annak érdekében, hogy esetleg megszavazzák a kormány brexittervét - írta a Financial Times (FT). Hasonló véleményen van számos miniszter is, úgy fogalmaznak, hogy Maynek be kellene jelentenie visszavonulási tervét. Ezzel jelezhetné, hogy utat nyit azok előtt, akik a helyére lépve keményebben tárgyalnának az EU-val a jövőbeni brit-EU kereskedelmi kapcsolatokról. Ez a tárgyalássorozat akkor venné kezdetét, ha a parlament támogatná a kormány javaslatát, és így a szigetország március 29-én kilépne az EU-ból.

Eközben már a miniszterelnök környezetében is úgy látják, hogy a második szavazás a brexitmegállapodásról újabb nagy bukás lesz. Ezt követheti szerdán a voksolás arról, hogy az Egyesült Királyság kilépjen-e válási egyezség nélkül az EU-ból, amit May nem zár ki, de a parlament várhatóan nagy többséggel leszavaz majd. Végül március 14-én a törvényhozás kötelezheti a kormányt, hogy hosszabbítsa meg a kilépés március 29-ei határidejét, ami elől szintén elzárkózik a kormányfő.

Végül is katasztrofálisan végződhet ez a hét a miniszterelnöknek, ám a Downing Street ennek ellenére kitart amellett, hogy nem szándékozik lemondani. Korábban egy a Konzervatív Párton belüli bizalmi szavazás előtt azt ígérte, hogy a párt nem vele fog nekifutni a 2022-es parlamenti választásnak, azt azonban nem részletezte, mikor kíván távozni a posztjáról.

Trükkök

Uniós tisztviselők úgy vélik, hogy a kormány megpróbálkozik még néhány trükkel, hogy enyhítse a katasztrófasorozatot, ami rá vár a héten. Például tarthatnak egy próbaszavazást arról, támogatná-e a parlament a brexitmegállapodást abban az esetben, ha az EU elfogadná azokat a változtatásokat, amelyeket Geoffrey Cox igazságügyi miniszter javasol. Ezzel akarnák demonstrálni, lenne esély a megállapodásra, ha a Brüsszel engedne. Ezzel az a gond, hogy Cox az EU-nak elfogadhatatlan követelésekkel állt elő.

További fejlemény a brexit ügyében, hogy a Munkásárt bejelentette: ezen a héten nem kezdeményez parlamenti szavazást a második népszavazás kiírásáról. Hagyják, hogy a belpolitika a kormány brexitmegállapodásának várható második gigantikus bukásáról szóljon. A második referendum hívei tudják, hogy ennek kiírásához nincs meg a többség a törvényhozásban.

A BBC értesülése szerint a Skót Nemzeti Párt (SNP) kérni fogja a kormányt, hogy újabb népszavazást kezdeményezzen Skócia kiválásárról az Egyesült Királyságból, ha az utóbbi kilépne az EU-ból. Ezzel kapcsolatos előterjesztésüket már ezen a héten beterjesztik. May korábban visszautasította ezt a lehetőséget, ugyanakkor az SNP felhívja a figyelmet erre, hogy a skót parlamentnek joga van egy ilyen referendum kiírásához, és ezt a döntést a brit miniszterelnöknek is tiszteletben kellene tartania.

Az oroszok pénzelhetik a káoszt? Van egy titokzatos szervezet, egy bizonyos Britain's Future nevű, amelyikről kiderült, hogy az utóbbi hetekben 120 millió forintnak megfelelő fontot költött csak a Facebookon arra, hogy az alku nélküli Brexitet népszerűsítse. Csak a múlt héten 18 millió forintnyit költöttek erre a kampányra - írta meg a hétvégén a Guardian , amit a 444 szemlézett. A rejtélyes szervezetnek egyetlen képviselője ismert, aki korábban vicces vígjátékok forgatókönyvét írta. Ő azt állítja, hogy brexiterektől kapja a pénzt, amit a nézete népszerűsítésére költ. A szervezete egy egykori radikális brit párt székhelyére van bejelentve, de állítja, nincsenek kapcsolatban a szervezettel, csak azért választották székhelynek, mert tetszett neki a helye a térképen. A brit lap viszont a cikkében azt veti fel, hogy a brexitről szóló népszavazás idején a kilépés melletti kampány finanszírozói szoros kapcsolatban álltak a londoni orosz nagykövettel, nem kizárt, hogy most is Moszkva felől érkeznek a támogatások.