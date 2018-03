Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Irigyelhetik a magyar autósok román társaikat

Húszezer romániai polgár cserélheti le öreg autóját újra állami támogatással. Idén már használt kisbuszokat is fel lehet kínálni a program keretében az autókereskedőnek.

Elrajtolt a roncsautóprogram Romániában, amelyet a természetes és jogi személyek is igénybe vehetnek - adta hírül a Maszol. A környezetvédelmi minisztérium becslései szerint a 2018-as költségvetésből körülbelül 19 ezer új személygépkocsi vásárlásához kaphatnak támogatást az autósok, a roncsautó plusz programon keresztül pedig kétezer elektromos meghajtású autót vásárolhatnak.

Újdonság, hogy idén már használt kisbuszokat is új jármű vásárlásánál beszámítható értékjegyre lehet váltani. Az öreg autókért 6500 lejes (430 ezer forint) értékjegy jár a lecserélt használt autókért. Feltétel, hogy az így megvett új autó motorjának szén-dioxid-kibocsátása maximum 130 gramm/kilométer lehet.

További 1000 lej értékű ökobónusz is jár, amennyiben olyan gépjárművet vásárolnak, amelynél ez az érték maximum 98 gramm/kilométer. Aki hibrid meghajtású gépjárművet szerez be, 1700 lejes ökobónuszban részesül. Egy tulajdonos több új gépkocsit is vásárolhat, amennyiben ugyanannyi régi gépjárművet ad le roncsautóként.

Jogi személyek maximum 200 ezer eurónak megfelelő összegre pályázhatnak a roncsautóprogram keretében. Áruszállítással foglalkozó vállalkozások esetében ez a határ 100 ezer euró ez a határ.

