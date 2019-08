Irigylésre méltó módon nőtt a román átlagbér

Romániában 15,5 százalékkal volt magasabb a nettó átlagbér júniusban, mint egy évvel korábban - közölte szerdán a román országos statisztikai intézet.

A nettó átlagbér elérte júniusban a 3142 lejt (215.980 forint), a bruttó átlagbér az 5127 lejt (353 760 forint). Az infláció figyelembe vételével kiszámolt reálbér 11,2 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban. Júniusban a reálbér 1,5 százalékkal emelkedett a májushoz képest. A legmagasabb bérek a kohászati és az olajiparban voltak, a legalacsonyabbak a textiliparban - írja az MTI.

Az oktatásban tavaly júniushoz képest a nettó átlagbér 30 százalékkal, 3657 (252 330 forint) lejre emelkedett. Az egészségügyben csaknem 10 százalékkal nőtt a nettó átlagbér és elérte a 3859 lejt (266 270 forint). A közigazgatásban és a védelmi ágazatban a nettó átlagbér csaknem 18 százalékkal, 4961 lejre (342 300 forint) nőtt.

A román bérnövekedés motorja az intenzív kivándorlás: mivel égetőbb munkaerőhiány így nagyobb béremelést kényszerített ki, mint nálunk, és ez még most is így van, noha a mi 11 százalék körüli ütemünk sem akármi a nettó átlagbér tekintetében. Romániában ez azonban stabilan 14,5 százalék körül alakul az utóbbi években, így a növekedés üteme 3,5 százalékkal több, mint nálunk. Viszont a különbség már most sem nagy, de a román felzárkózást csak fokozza, hogy a gyenge forint miatt egyre jobban olvad a hazai előny a vásárlóerőnél is.

