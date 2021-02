Túljártak az állam eszén és tízezrek utaztak külföldi nyaralásra

Ha arról van szó, hogy a sötét tél elől menekülnének el, akkor az emberek leleményesek tudnak lenni járványhelyzetben is: Írországban tömegek indultak el a melegebb országokba, hiába van teljes lezárás alatt az ország, a trükk csak annyi volt, hogy bejelentkeztek fogászati kezelésekre. Magyarországon van egy még átjárhatóbb kiskapu is, de ez népvándorlást nem indított el.

Több ezer ember indult el Írország borús téli világából az olyan melegebb helyekre, mint a Kanári-szigetek. Az országban a koronavírus-járvány miatt papíron tilos ilyen feltöltődésre külföldre indulni, de az élelmes helyiek megtalálták a kiskaput: ha valaki csak nyaralni vágyik, akkor 500 eurós bírságot kaphat, de ha orvosi kezelésre megy, akkor szabadon elhagyhatja a szigetországot. Az írek pedig gyorsan találtak maguknak erre lehetőséget, különböző fogászati kezelésekre időpontokat foglalva.

A tiltás ráadásul egy annyira gumiszabályhoz van kötve, hogy elég, ha egy ember megy a kezelésre, míg egy ember elkísérheti külföldre. A határon így az ír rendőröknél hiába van kéznél az 500 eurós bírság formanyomtatványa, tehetetlenül nézik, ahogy honfitársaik külföldre mennek. Tenerife és a Kanári-szigetek lett a két legnépszerűbb célpont, ahonnan hazatérve sem kell, hogy retorzióra számítsanak a nyaralók, mert csak kifelé büntethetnek a hatóságok.

Az írek annyira rajonganak ezért a megoldásért, hogy sokszor be sem fekszenek a fogorvosi székbe, csak bejelentkeznek, és a visszaigazoló emaileket mutogatják a határon. Így is osztják az átszámítva 180 ezer forintos bírságokat azoknak, akik szó szerint melegebb éghajlatra mennek, de ennek visszatartó ereje egyelőre nincs, így tervezik, hogy a kiszabható tételt 2000 euróra növelik (715 ezer forint). Addig viszont a roham nem hagy alább: a légitársaságok heti több járattal várják a fogorvoshoz indulókat: az Aer Lingus heti Tenerifére tartó járatait március 13-ig már mind le is foglalták.

A rendőrség arról számolt be, hogy az utasok a fogászati ​​kiskapura hivatkozva indultak el több országba, köztük Törökországba és Marokkóba is. A Politicónak pedig egy rendőr arról számolt be, hogy a jelenlegi törvény megengedi, hogy az utazók ellen csak akkor induljon eljárás, amikor a tengerentúli utazást éppen megkísérlik, és nem azt követően. Ráadásul a hatóságok a belépéskor nem is nagyon vannak arra felkészülve, hogy több száz ember szájában vizsgálják, hogy valóban kifehéredett-e a foguk vagy betömtek a balfelső ötösön egy lyukat.

Magyarországon a külföldre vágyókra egy még egyszerűbb szabály vonatkozik: szeptember 1-től ugyan mindenkire 10 napos karantén vár a belépéskor, kivéve, ha valaki áruszállításban vesz részt, vagy igazolhatóan üzleti útra ment. Utóbbi adhat jelentős teret a visszaélésekre, mert a trópusi paradicsomokban - például a Maldív- vagy a Seychelles-szigetekre - könnyen be lehet jelentkezni egy offshore-cégbe akár tulajdonosként is viszonylag alacsony áron. A tapasztalatok alapján viszont Magyarországon ezzel kevesen éltek.

Az ilyen kihágások járványügyi veszélye, hogy a fertőzés behurcolása is megtörténhet általa, ami időben még messzebbre tolhatja ki a járványvédelmi intézkedések végét, ezért mindenki felelősséggel utazzon!