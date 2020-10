Irtózatos büntetések a maszkok miatt

Lengyelországban óriási tempóban büntetnek a hatóságok azért, mert valaki nem hord maszkot ott, ahol szabály szerint kellene. A rendőrség nem kukoricázik, ha büntetni kell.

A koronavírus járvány kezdete óta Lengyelországban közel 20 ezer büntetést szabtak ki azért, mert valaki nem takarta el a száját vagy az orrát, 161 ezer személyt csak figyelmeztettek - adta hírül a rendőrségi adatokat a gazeta.pl. Az utóbbi hetekben Lengyelországban is felerősödött a járvány. Napról napra emelkedik a fertőzöttek száma.

Szakértők szerint a járvány megerősödésének egyik oka az egészségügyi szigorítások be nem tartása, a távolságtartás semmibe vétele, illetve a védőmaszkok elhagyása. A Gazeta Wyborcza által idézett Mariusz Kurczyk rendőr őrmester megadta az aktuális adatokat az egészségügyi ellenőrzésekről. A rendőrség 3,6 millió esetben avatkozott közbe az előírások betartásáért, ebből az óriási mennyiségből maradt 19 ezer olyan eset, amelyben büntetést is szabtak ki a maszkhordás elmulasztásáért, ott, ahol kötelező lett volna viselni ezeket.

Azt is elmondták, hogy 838 rendőr van karanténban. A kiszabott büntetések magasak is lehetnek. A maszk hiányáért 500 zloty (40 ezer forint) is lehet a büntetés, de szélsőséges esetekben 5-30 ezer zloty között is fizettethetnek a rendőrök.