Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ismét kereszttűzbe került Weber Orbán miatt

A müncheni biztonságpolitikai konferencián Manfred Weber ismét kereszttűzbe került Orbán Viktor miatt. A Néppárt (EPP) csúcsjelöltje megint megvédte a magyar miniszterelnököt.

Szombaton az 55. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC) kelet-európai biztonságpolitikai kérdésekkel összefüggésben is zajlott egy panelbeszélgetés, amelyen Manfred Webert, az Európai Néppárt frakcióvezetőjét arról kérdezték, ha a Néppárt csúcsjelöltjeként ő lesz az Európai Bizottság elnöke, hogyan tervezi megőrizni az uniós értékeket úgy, hogy közben Orbán Viktor és a Fidesz még a pártcsalád tagja - írja a Politicóra hivatkozva a 444.hu.

A Politico tudósítása szerint kifejezetten számonkérő volt a hangulat, többek közt Ian Bremmel politikai elemző is arra várt választ, hogyan lehet megőrizni az unió integritását a Fidesszel a vezetésben.

Weber ismét azzal érvelt, hogy "csak úgy lehet harcolni az értékeinkért, ha azokat a mai Európai Unióban alkalmazzuk is" - ezért is szavazta meg a Magyarországgal szemben elindított 7-es cikkely szerinti eljárást.

"Nem jár különleges elbánás Budapestnek, de csak akkor tudjuk érvényre juttatni értékeinket, ha párbeszédet folytatunk ... és tiszteletben tartjuk a magyarországi választások eredményét. Orbánt megválasztották" - mondta.

Ennek ellenére a Politico szerint újra rákérdeztek erre az ügyre, mire Weber a Fidesz EPP-ből való kirugásának következményeire figyelmeztetett:

"David Cameron kivezette a konzervatívokat a Néppártból, és meg is kaptuk érte a brexitet. A legnagyobb félelmem az, hogy ha most megosztjuk Európát, a végén megosztjuk az Európai Uniót is".

Ezek után harmadjára is megkapta a kérdést, mire elismerte, hogy jogosak a magyarokat érintő felvetések, de arra kérte az egybegyűlteket, hogy hasonló intenzitással taglalják más országok problémáit is. Végül azt kérte, hogy várjuk ki a 7-es cikkely szerinti eljárást, és ha az igazolja az aggodalmakat, akkor Orbánnak mindenképp változtatnia kell.