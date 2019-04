Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Iszonyatos áramdrágulás jöhet nem is olyan messze

Kapitális áramdrágulás boríthatja ki a lengyeleket jövőre, mivel az elektromos energia előállítása túl sok szén-dioxid kibocsátásával jár Lengyelországban.

Az áram ára Lengyelországban jövőre akár a jelenlegi másfélszeresére nőhet. Az előállítása során kibocsátott szén-dioxid kibocsátási költsége (kvótája) ugyanis nem egészen másfél év alatt tonnánként 8-ról 27 euróra drágult - adta hírül a gazeta.pl.

Jelenleg az európai energiatőzsdén (EEX) egy tonna gázért 27 eurót kell fizetni, miközben ez az összeg még januárban is csak 22 euró volt volt, másfél éve pedig körülbelül 8 euró. A szakértők egyetértenek abban, hogy az utóbbi áremelkedésre a brexit is hatással volt, mert Nagy-Britannia eladhatja saját kibocsátási jogosultságát. Ez a helyzet a lengyel energiapiacon is érezteti hatását - a tőzsdén 32 százalékkal magasabb az energia ára, mint egy éve.

Tavaly a Szejm elfogadott egy törvényt, amelynek biztosítania kell, hogy az energiaárak ne nőjenek Lengyelországban. A jövedéki adót 20-ról 5 zlotyra csökkentették és a kormány szándéka, hogy támogatást ad az áramszolgáltató cégeknek, amelyek ezzel arányosan olcsóbban adhatják az elektromos energiát a felhasználóknak. Ehhez egy különleges alapot is képeztek, de a megfelelő végrehajtási rendeletet azonban még nem adták ki.

Az energetikai ágazat cégei már azt számolgatják hogy a kormány terveinek végrehajtása mennyibe fog kerülni nekik és végül mennyi lesz a veszteségük. Az áramárral kapcsolatos végrehajtási rendeletek nem csak a háztartásokat, de az önkormányzatokat és az elektromos energiát vásárló vállalatokat is érintik, miután Mateusz Mazowiecki miniszterelnök mindenkit biztosított, hogy nem fog nőni az áram ára - mármint a felhasználók számláján.