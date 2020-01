Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Izraelnek adnák Jeruzsálemet - Erdogan felhördült

Teljesen elfogadhatatlan, hogy Jeruzsálemet Izraelnek adná az a közel-keleti béketerv, amelyet Donald Trump amerikai elnök jelentett be az izraeli-palesztin konfliktus vonatkozásában - nyilatkozott Recep Tayyip Erdogan török elnök az NTV török hírtelevízió szerdai beszámolója szerint északnyugat-afrikai körútjáról hazatérőben a repülőgépen tartózkodó újságíróknak.

Jeruzsálem a muszlimok szent városa is - mutatott rá Erdogan, hozzátéve, hogy a kedden ismertetett amerikai terv nem szolgálja a békét és a megoldást a palesztin és az izraeli fél között, csak újabb "kész helyzeteket" igyekszik teremteni Palesztina és Jeruzsálem számára. A török elnök úgy látta, hogy "a terv semmibe veszi a palesztinok jogait, és legitimálja az Izrael által elkövetett megszállást". Leszögezte: ha némely arab ország "hátat is fordít", Ankara továbbra is mozgósítani törekszik a nemzetközi intézményeket a palesztinok és Jeruzsálem jogai megvédése érdekében - írja az MTI.

Trump kedden először azt közölte, hogy Jeruzsálem Izrael egy és oszthatatlan fővárosa marad, majd közvetlenül ezután bejelentette azt is, hogy az amerikai kormányzat nagykövetséget tervez nyitni Kelet-Jeruzsálemben, amelyet a palesztinok leendő fővárosának nevezett. Az amerikai elnök által javasolt kétállami megoldás értelmében Washington egyúttal elismerte Izrael szuverenitását a ciszjordániai palesztin területeken létesített zsidó telepek felett, vagyis e telepek amerikai álláspont szerint Izrael szerves részei.

Erdogan jelezte: jövő héten lesz az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) külügyminiszteri találkozója Szaúd-Arábiában, ahol Törökország is képviseltetni fogja magát.

