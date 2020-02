Januárban vetik a búzát Romániában

Romániában is egyre inkább érezhető a klímaváltozás káros hatása, ami szokatlan magatartásra készteti a gazdákat. Szakértők szerint hosszabb távon akár a gyapottermesztés lehetősége is felmerülhet.

A Craiova melletti Simnicen már januárban elvetették a búzát - írta a Maszol. Nem bolondultak meg a gazdák, csupán többéves tapasztalatuk alapján megváltoztatták a betakarítási ütemtervet. A globális felmelegedés nyomán ugyanis a rendes vetési időben elvetett gabona kifogta a száraz, forró időszakot, így sokkal gyengébb terméseredményeket értek el.

És ez csak egy példa arra, hogyan befolyásolja a mezőgazdaságot Romániában a klímaváltozás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint az idei tavasz újabb melegrekordokat dönthet, február eddigi időszaka is több fokkal melegebb volt az átlagosnál.

A bukaresti Mezőgazdaságtudományi és Erdészeti Akadémia (ASAS) jelentése szerint a tavalyi év a romániai meteorológiai mérések történetében a legmelegebb esztendő volt. Egyre gyakoribbá váltak a korábban a térségben ismeretlen tornádók, a hőmérséklet tavaly januárban elérte a plusz 22 fokot. 2019 végét és a 2020-ból eddig eltelt napokat a súlyos aszály uralta, ami szokatlan meleggel társult.

Egzotikus növények

A mezőgazdaságot elsősorban a tikkasztó hőség teszi tönkre, ami egyben az elsivatagosodás kezdetét is jelzi. Románia területének 70 százalékát máris fenyegeti a kiszáradás veszélye. Sokfelé, mint például Dolj megyében, megjelentek a homokdűnék, az ott élők ezeket a helyeket "Olténia szaharájának" nevezik. Ezeken a vidékeken évek óta több száz ezer szántóföld válik homokká.

A gazdák ezeken a területeken búza helyett elkezdtek búrmogyorót ültetni, Dabuleniben pedig, a híressé vált görögdinnyék mellett most már kivit, datolyát és olajbogyót termesztenek. Az ASAS szakértői ilyen körülmények között támogatják ezt a megoldást, sőt ajánlják a pomeló ültetését is, amely kibírja a mínusz 15 fokot, de akár gyapottal is meg lehetne próbálkozni. Emellett megteremhet a rizs is, ha pedig folytatódik a felmelegedés, szezám termesztésébe is érdemes lenne belevágni.