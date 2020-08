Japán vezetőjének egészségéért kell aggódni

Abe Shinzó miniszterelnök arról számolt be, hogy mindent megtesz, hogy legjobb tudása szerint ellása Japán vezetését, miközben igyekszik megóvni egészségét. A politikus a beszámolók szerint a napokban kórházi kezelésre szorult.

Aggódnak Japánban Abe Sinzó miniszterelnök egészsége miatt, aki a napokban többször orvosi vizsgálatoknak vetette alá magát - írja a Reuters. A politikus később ígért részleteket az ellátásáról, és az egészségügyi állapotáról. Annyit mondott újságíróknak, hogy mindent megtesz, hogy vigyázzon magára és közben ellássa az ország vezetését.

Abe szeptemberben lesz 66 éves, egyben Japán leghosszabb időt regnáló miniszterelnöke. Az egészségével kapcsolatos aggodalmak júliusban vetődtek föl komolyabban, amikor a sajtó arról számolt be, hogy vért hányt. Hivatala a hétvégi orvosi beavatkozásokról most is pillanatnyi problémaként, rutinellenőrzés gyanánt számolt be. Más információk szerint Abe régóta tartó betegséggel küzd, aminek részleteit eddig nem hozták nyilvánosságra.

Amennyiben bármilyen okból munkaképtelenné válna, Abe hivatalát helyettese, Japán pénzügyminisztere, a 79 éves Aszó Taró venné át.

Abe miniszterelnöki ciklusa hivatalosan 2021-ben jár le.