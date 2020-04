Járvány: jövedelemhez juttatna a munkavállalókat az EU - kész a terv

Az életek mentése és a megélhetés biztosításának támogatására az Európai Bizottság további válságintézkedésekről döntött, melynek keretében egyebek mellett javaslatot tett egy 100 milliárd eurós szolidaritási eszköz létrehozására, a strukturális alapok összes rendelkezésre álló forrásának átcsoportosítására a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos válaszintézkedésekre.

Az Európai Bizottság javaslatot dolgozott ki a SURE elnevezésű, 100 milliárd eurós szolidaritási eszköz létrehozására annak érdekében, hogy segítse a munkavállalókat jövedelmük megtartásában és a vállalkozásokat fennmaradásukban. Javasolja továbbá, hogy az EU tegye lehetővé a strukturális alapok összes rendelkezésre álló forrásának átcsoportosítását a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos válaszlépésekre.

Az Európai Bizottság közleménye szerint leginkább rászoruló polgárok, valamint a mezőgazdasági termelők és a halászok is részesülnek majd támogatásban. Ezek az intézkedések a jelenlegi uniós költségvetésen alapulnak, és minden rendelkezésre álló eurót fel fognak használni.

Az elmúlt hetekben a bizottság már számos intézkedést hozott abból a célból, hogy biztosítsa a tagállamok számára az egészségügyi rendszereik, vállalkozásaik és munkavállalóik pénzügyi támogatásához szükséges rugalmasságot. Intézkedett az orvosi berendezések beszerzésének koordinálásáról, felgyorsításáról és megerősítéséről, valamint a oltóanyag-fejlesztésre irányuló kutatások finanszírozásáról. Továbbá javasolta az áruk és a határ menti ingázók EU-n belüli mozgásának könnyítését, és folyamatos támogatást nyújt a külföldön rekedt uniós polgárok hazaszállításához.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kiemelte:

Minden rendelkezésünkre álló eszközt fel kell használnunk. Az uniós költségvetésben rendelkezésre álló minden eurót átirányítunk a válság megoldására, minden szabályt megkönnyítünk a finanszírozás gyors és hatékony áramlása érdekében.

Az új szolidaritási eszköz révén 100 milliárd eurót mozgósít a bizottság az emberek munkahelyének megtartása és a vállalkozások működésének fenntartása céljából - tette hozzá von der Leyen.

Miből áll a csomag?

A mostani 100 milliárd eurós keret a munkahelyek és a vállalkozások működésének fenntartására irányul. A SURE névre keresztelt eszköz a rövidített munkaidős rendszereket és hasonló intézkedéseket fogja támogatni, amelyek célja, hogy segítsenek a tagállamoknak megvédeni a munkavállalókat és az önfoglalkoztatókat az elbocsátás és a jövedelemkiesés kockázatával szemben. A vállalkozások átmenetileg csökkenthetik az alkalmazottak munkaidejét, vagy teljes egészében felfüggeszthetik a munkavégzést az állam által nyújtott jövedelemtámogatás segítségével, az önfoglalkoztatók pedig jövedelempótlásban részesülhetnek. A SURE mintegy 100 milliárd értékű hitelt nyújt a tagállamoknak annak biztosítására, hogy a munkavállalók jövedelemhez jussanak, és a vállalkozások megtarthassák alkalmazottaikat. A hitelek a tagállamok által nyújtott garanciákon alapulnak majd. Valamennyi tagállam felhasználhatja ezeket, de a SURE különösen a legnehezebb helyzetben lévő országok számára lesz fontos - hangsúlyozza a bizottság.

A brüsszeli testület emellett azt javasolja, hogy az idei uniós költségvetésből fennmaradó összes rendelkezésre álló forrást használják fel az európai egészségügyi rendszerek szükségleteinek kielégítésére. Az úgynevezett Szükséghelyzeti Támogatási Eszközbe 3 milliárd eurót csoportosítanak át, amiből 300 millió euró a RescEU közös eszközkészletének támogatására áll majd rendelkezésre. Itt az elsődleges prioritás a közegészségügyi válság kezelése, valamint a létfontosságú berendezések és ellátmányok biztosítása a lélegeztetőgépektől a védőeszközökig, a mobil orvosi csoportoktól a legkiszolgáltatottabbak számára nyújtott orvosi ellátásig. A második kiemelt terület a tesztelési erőfeszítések fokozása. A javaslat azt is lehetővé tenné, hogy a Bizottság közvetlenül a tagállamok nevében folytasson eszközbeszerzést.

A kohéziós alapból is átcsoportosítanának

A három kohéziós alap - az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap - összes le nem kötött pénzeszközét a koronavírus-válság hatásainak kezelésére lehetne felhasználni. Annak érdekében, hogy a forrásokat oda lehessen átirányítani, ahol azokra a legégetőbb szükség van, a bizottság lehetővé fogja tenni a régiók kategóriái, a különböző alapok és a szakpolitikai célkitűzések közötti átcsoportosításokat. Emellett a nemzeti társfinanszírozási követelmények megszűnnek, mivel a tagállamok már most is minden rendelkezésükre álló eszközzel küzdenek a válság ellen - olvasható a bizottság által kiadott közleményben.

További intézkedések jönnek a halászok és a mezőgazdasági termelők támogatására is

A bizottság közleménye szerint hamarosan egy sor olyan intézkedést fog javasolni a testület, amelyek biztosítani fogják, hogy a mezőgazdasági termelők és más kedvezményezettek megkapják a közös agrárpolitika keretében számukra szükséges támogatást. Ennek keretében például több időt biztosítanak a támogatási kérelmek benyújtására, valamint a közigazgatási szervek számára azok feldolgozására, növelik a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztési kifizetések előlegeit, és további rugalmasságot biztosítanak a helyszíni ellenőrzések tekintetében. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap felhasználása is rugalmasabbá válik.

A leginkább rászorulók támogatása

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapnál bevezetik az elektronikus utalványokat a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében, valamint lehetőség lesz védőfelszerelés vásárlására a támogatást nyújtók számára.