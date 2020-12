Járványügyi szigorításokra készülnek a térségben

Negatív koronavírusteszt belépés előtt, kötelező karantén, rövidített munkaidő, kijárási tilalom - ezeket az újabb korlátozó intézkedéseket vetették fel a nyugat-balkáni ország járványkezeléssel megbízott válságstábjai a napokban annak érdekében, hogy a karácsonyi ünnepek előtt - főként a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások miatt - ne nőjön jelentősen a fertőzöttek száma az egyes országokban - írja az MTI. Szlovákia már biztosan szigorít, de Ausztria is változtathat a korlátozásokon.

Konkrét szigorítást még sehol nem vezettek be, de Predrag Kon, Szerbia legismertebb járványügyi szakértője többször is a szilveszteri mulatságok elhalasztását kérte, illetve megemlítette, hogy az országba belépőket kötelezni kellene a negatív teszt felmutatása. Szombaton a boszniai egészségügyi szakértők is azt kérték, hogy ne csak a távoli országokból érkezőktől kérjenek tesztet, hanem a környező országokból belépőktől is.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma vasárnapra Szerbiában 5679-cel 261 437-re, Koszovóban 524-gyel 46 118-ra, Észak-Macedóniában 982-vel 73 031-re, Montenegróban 402-vel 40 948-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 763-mal 100 260-ra növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 48-cal 2275-re, Koszovóban 12-vel 1186-ra, Észak-Macedóniában 19-cel 2096-ra, Montenegróban kilenccel 578-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 41-gyel 3252-re nőtt.

Szlovákia bekeményít

Több lépcsőben szigorít a szlovák kormány, hogy lassítsa a járvány terjedését. Az első lépésben már december 11-én hatályba lépő szigorítás az éttermeket és más vendéglátóhelyeket érinti, amelyek már hetek óta csak kültéri teraszaikon tarthattak nyitva, most ezeket is be kell zárni, legfeljebb elvitelre árulhatnak ételt. A szigorítások második, december 28-i hulláma a szállodák, más szálláshelyek és síközpontok csak olyan vendégeket fogadhatnak, akik 72 óránál nem régebbi, negatív Covid-tesztet tudnak felmutatni.

Majd december 21-től az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak és a drogériák kivételével minden üzletet és szolgáltatásnyújtó helyet bezárnak, illetve ekkortól szünetet rendelnek el az oktatási intézményekben is. Három héten át lesz minden zárva.

Ausztria lazít-szorít

Marad az este 8 és reggel 6 óra közötti idősávra vonatkozó kijárási korlátozás, és a találkozásokat két különböző háztartás között 12 főben (6 felnőtt és 6 gyerek) maximálták Ausztriában. Ez alól kivételt csak szenteste és karácsony első napja jelent majd, amikor 10 felnőtt és a hozzájuk tartozó gyerekek találkozása két napig megengedett lesz.

December 26-ától viszont a jelenleg is érvényben lévő szabályozások lépnek újra életbe, ami a találkozások létszámát és a kijárási korlátozásokat illeti. December 31-én ugyan egy napra feloldják az éjszakai kijárási korlátozást, de a 6 felnőtt, 6 gyerek találkozási szabály életben marad.

Magyarországon a hatályos szabályozás marad január 11-ig: ennek része a szinte mindenhol kötelező maszkviselés, a vendéglátóhelyek bezárása, az este 8 és hajnali 5 közötti kijárási tilalom is.