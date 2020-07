Javul a fehérorosz járványhelyzet is

Tartósan kedvezően alakult Fehéroroszországban a koronavírus-járvány terjedésének dinamikája az utóbbi hetekben - közölte Uladzimir Karanyik fehérorosz egészségügyi miniszter vasárnap Minszkben.

Telegram-oldalán közzétett üzenetében a tárcavezető arról számolt be, hogy nagyságrendekkel csökkent a fertőzöttek száma júniusban, ahogy a betegeké is. Szerinte ez a tendencia lehetővé teszi, hogy kórházi ágyakat szabadítsanak fel más páciensek részére is.

Július elejétől a Covid-19-betegek kezelésére kijelölt kórházak némelyike ismét folytathatta rendes tevékenységét.

A miniszter tájékoztatása szerint a 9,41 milliós lakosú országban eddig 64 ezer 932 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 464-en hunytak el a kórban. Az utóbbi 24 órában 461-el 55 ezre 380-ra emelkedett a gyógyultak száma. Az országban eddig 1 millió 134 ezer 653 koronavírus-tesztet hajtottak végre.

Az egészségügyi hatóságok ugyanakkor nem zárják ki egy második hullám lehetőségét.