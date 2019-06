Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jegybankok a Facebook nagy dobásának ellenőrzésére figyelmeztetnek

A kriptodevizákkal bonyolított fizetési forgalom ellenőrzésének és szabályozásának szükségességére hívták fel a figyelmet jegybanki vezetők a Facebook Libra online fizetési rendszerének bejelentése kapcsán.

A francia jegybank elnöke Francois Villeroy de Galhau pénteki bejelentése szerint Franciaország munkacsoportot állít fel a G7-ek (Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok) jegybankjainak részvételével annak vizsgálatára, hogyan lehet biztosítani a kriptodevizák - mint például a Facebook által jegyzett Libra - alárendelését a pénzügyi műveletek tisztaságát szabályozó törvényeknek. A munkacsoportot Benoit Coeure, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke vezeti majd az MTI beszámolója szerint.

A G7-ek tanácsa elnöki tisztét rotációs alapon betöltő Franciaország képviseletében Francois Villeroy de Galhau kijelentette, hogy Franciaországnak nincs ellenére, hogy a Facebook kriptodevizát hozzon létre pénzügyi tranzakciók lebonyolításához, határozottan ellenzi viszont a kriptodevizák szuverén devizává tételét. "Egyensúlyt kívánunk teremteni az innováció felé való nyitottság és a szabályok szigorú érvényesítése között. Ez mindenkinek egyaránt érdekében áll" - fogalmazott Francois Villeroy de Galhau.

A Bank of England kormányzója Governor Mark Carney azon a véleményen van, hogy a jegybankoknak és a pénzügyi felügyeleti hatóságoknak feltétlenül betekintést kell kapniuk a Facebook által tervezett Libra kriptodevizás fizetési rendszer működésébe a pénzmosás elleni szabályok érvényesítése és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében.

Közvetlen felügyeleti ellenőrzés kell

Vagy biztonságos lesz, vagy egyáltalán nem lesz - fogalmazott Mark Carney a Libra tervezetről a BBC-nek adott interjúban. Közvetlen felügyeleti ellenőrzést kell kapnunk felette, ahogy a Fed-nek, a főbb jegybankoknak és az illetékes pénzügyi felügyeleti hatóságoknak is - szögezte le, hozzátéve, hogy a fogyasztóvédelmi és pénzmosás elleni rendelkezések betartásának felügyeletét ellátó brit hatóság, a Financial Conduct Authority is szerepet kell hogy kapjon a Libra felügyeletében.

Mark Carney kijelentette: a Facebook téved ha azt gondolja, hogy a pénzvilágban is profitálhat abból az "aki-kapja-marja" szabályozatlan környezetből, amelynek a közösségi médiában megszerzett domináns pozícióját köszönheti.

Jens Weidmann a német Bundesbank elnöke a Facebook Libra kapcsán az úgynevezett "Stablecoins" kriptodevizák felhasználókra és a pénzügyi rendszer egészére egyaránt jelentett kockázataira hívta fel a figyelmet. Ilyen "Stablecoin" lenne ugyanis a Libra is, mivel árfolyamát a tervek szerint más devizákhoz és pénzügyi eszközökhöz rögzítenék. A jelenleg létező kriptodevizák árfolyama ezzel szemben semmilyen más devizához vagy értékőrző eszközhöz nincs rögzítve.

Hogyan lehet garantálni a kriptodevizák árfolyamát?

Jens Weidmann szerint már önmagában az is kérdéses hogyan lehet az ilyen Stablecoin kriptodevizák árfolyamát egyáltalán garantálni. Ha pedig lehet, akkor pedig mint önálló befektetési eszközök áshatják alá a bankok hagyományos üzleti modelljét, ami viszont a fizetési rendszerek stabilitását sodorhatja veszélybe.

A Facebook a héten jelentette be, hogy saját kriptodevizát létesít Libra néven online fizetések lebonyolítására. A Facebook a kriptodeviza lépesítésével elsősorban a világnak azt a mintegy 1,7 milliárdos népességét kívánja fizetési lehetőségekhez juttatni, akik nem férnek hozzá hagyományos banki és pénzügyi szolgáltatásokhoz.

A Libra Association néven a Facebook által Genfben bejegyzett nonprofit társaságnak már 28 tagja van, közöttük a MasterCard, a PayPal, az Uber és - pénteki közleménye szerint - a Vodafone is.

A társaság tagjainak mindegyike legalább 10 millió dollár befektetéssel szállt be a projekt finanszírozásába, melynek célja a Libra kriptovaluta pénzügyi infrastruktúrájának kiépítése 2020-ig. A társasághoz még egyetlen pénzintézet sem csatlakozott.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK