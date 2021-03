Jó hír a magyaroknak, irány a tengerpart

Görögországban a kormány finomítani akar a járványügyi korlátozásokon, mert ott már több a napsütés, ami besegít a koronavírus elleni védekezésbe. Úgy tűnik, hogy az ország nem csupán ebből a válságból, hanem a tíz évvel ezelőtti adósságválságából is kilábal. A turizmus terén jó hírrel szolgáltak külön a magyaroknak.

A görög kormány azt tervezi, hogy némileg enyhít a koronavírus-járvány miatt életben lévő korlátozásokon - adta hírül az ekathimerini.com hírportál. Ezzel akarják javítani a lezárásokba belefáradt emberek hangulatát annak ellenére, hogy a pandémia harmadik hulláma ott is nyomás alatt tartja az egészségügyi ellátórendszert, ott is nő a kórházba kerülők száma. Az elmúlt négy hónapban a korlátozások változó szabályrendszere volt életben, a legvalószínűbb lazítás a szabadban tartózkodásra vonatkozhat, mivel a mediterrán országba már beköszöntött a tavasz.

A legvalószínűbb változtatás az lesz, hogy a kijárási tilalom kezdetét a jelenlegi este hét óráról este kilenc órára tolják ki minden hétköznapon. Emellett várhatóan megengedik a szépségszalonok megnyitását és az emberek autóval felkereshetik a konditermeket is. További nagy kérdés, hogy mikor nyitják meg a régészeti emlékhelyeket, ám erre valószínűleg legalább áprilisig várni kell. Március harmadik hetében egyébként jellemzően 3500-an fertőződtek meg a tízmillió lakosú Görögországban és 600-700-an voltak lélegeztetőgépen, ami a hasonló magyar adatok valamivel több mint fele. A járványkezelésbe a kormány önkéntes jelentkezés alapján bevonta a magánegészségügyi intézmények orvosait.

Vitték, mint a cukrot

Eközben látványos sikert ért el a görög állam a nemzetközi kötvénypiacokon. A március 17-ei kötvényaukción óriási érdeklődés mellett bocsátottak ki 30 éves futamidejű állampapírokat. A 2009-ben indult görög adósságválságban öt év alatt összesen három pénzügyi segélycsomagot kapott az ország főként az eurózóna tagállamaitól és részben az IMF-től, amelyekért cserébe durva megszorításokat kellett elviselnie a lakkosságnak. Az elmúlt években elképzelhetetlen volt, hogy az erősen eladósodott ország kötvényeit vásárolják a befektetők.

A mostani kibocsátáson azonban 26 milliárd euró értékben érkeztek ajánlatok a 2,5 milliárdos csomagra, aminek eredményeként két százaléknál alacsonyabb kuponnal adták el a 30 éves papírokat. Ezt megelőzően januárban 10 éves lejáratú államkötvényeket értékesítettek sikerrel a befektetőknek. A kibocsátások időzítése ideálisnak mondható, ugyanis az Európai Központi Bank (ECB) várhatóan növelni fogja kötvényvásárlásait, aminek eredményeként szakértők szerint a 30 éves görög adósság jó része a másodpiaci vásárlások nyomán végül az ECB-nél köthet ki. Korábban a magas kockázat miatt az görög papírok nem feleltek meg az európai jegybank államkötvény-vásárlási feltételeinek.

Jöhet a Szputnyik

Görögország önbizalom teli állapotát mutatja, hogy május 14-ére kitűzték a turistaszezon kezdetét - jelentette a greecitytimes.com internetes portál. A legfontosabb hír ezzel kapcsolatban, aminek sok magyar is örülhet, hogy az athéni kormány elfogadja azok oltási igazolását, akiket az orosz Szputnyik V vakcinával oltottak be. Bármennyire szeretnénk is, hogy ez nekünk, magyaroknak szóljon, valójában azért döntöttek így, mert Görögország az orosz turisták egyik legkedveltebb célországa. A görög hatóságok emellett a beutazás feltételeként el fogják fogadni a negatív koronavírustesztet és azt is, ha valaki igazolja, hogy átesett a koronavírus-betegségen.

Harry Teoharisz turisztikai miniszter tartózkodott attól, hogy megtippelje, mennyibe fognak kerülni idén a szállások, ám úgy véli, hogy az idei nyár jobban alakul majd a görög idegenforgalomban, mint a tavalyi. Nem az árak és ezzel a bevételek emelése a céljuk, hanem hogy visszategyék a térképre az országot, mint a világ egyik első számú turistacélpontját. Az árakat egyébként is le fogja szorítani, hogy a hasonló helyzetben lévő országok is hasonló célt tűznek maguk elé, ezért brutális lesz a verseny az oltások lassúsága miatt még viszonylag korlátozott számú turistáért.