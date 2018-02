Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jó hír a dízeleseknek - haladékot kaptak

A lipcsei Szövetségi Közigazgatási Bíróságon csütörtökön kellett volna dönteni arról, hogy kitiltják-e az Euro-6-osnál roszabb dízel motorokat a német nagyvárosokból. A történelmi lépés egyelőre elmaradt, de csak rövid ideig vannak biztonságban az autók.

Elhalasztotta az ítélethozatalt a lipcsei Szövetségi Közigazgatási Bíróság arról, hogy meddig használhatók a német nagyvárosokban az Euro-6-osnál rosszabb besorolású gázolajas motorok a német nagyvárosokból. A döntés 15 millió autót érintene Európa legnagyobb piacán, jövő keddig bizonytalan még a jövőjük - írja az Automotive News Europe.

A tárgyalás idejére a bíróság épülete előtt a Greenpeace szervezett tüntetést: tüdőkről készült képeket tartottak fel az aktivisták, melyekre a "tiszta levegőt most" feliratot írták. "Mivel a kormányok évek óta képtelenek megoldani a légszennyezési problémát a városokban, most a bíróknak kell meghozni a döntést, hogy megvédjék az embereket a szmogtól" - mondta el Benjamin Stephan a globális civilszervezet közlekedési ügyekért felelős szóvivője.

Bár az ítéletre még várni kell, a kitiltás lehetősége komolyan visszavetette a dízelautó-eladásokat Németországban. Januárban már csak minden harmadik eladott autó volt ilyen meghajtású a Volkswagennél - hoz példát a portál.

Ezzel párhuzamosan felfutott az Euro-5-ös motorok korszerűsítése az országban. Az ADAC nevű közlekedésbiztonsági szervezet szerint ennek ára 1400 eurótól (434 ezer forint) és 3300 euró (1 millió forint) között mozog. A művelet akár 70 százalékkal visszaszoríthatja a károsanyag-kibocsátást.

A használt autók piacára is begyűrűzött már a tiltás miatti félelem: a dízelmotorú autók részaránya a tavaly év eleji 56 százalékról december végére már 52,6 százalékra esett. Ez nem csak a másodlagos piac miatt fontos, hanem azért is, mert a használtautó-piaci árak meghatározzák a biztosítási díjakat is az idősebb autókra Németországban.

A dízelmotorok sírját maguk az autógyárak ásták meg: két éve derült ki, hogy a legnagyobb márkák szoftverekkel játszották ki a környezetvédelmi méréseket.

A fotó forrása: Napi.hu.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.