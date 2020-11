Jó hír: lazítanak a korlátozó intézkedéseken Hollandiában

A holland kormány, a járványügyi helyzet javulása miatt, enyhített néhány, a koronavírus terjedését lassító intézkedésen. A döntés alapján szerdától újra kinyithatnak a színházak, a mozik és a könyvtárak, valamint az állatkertek, vidámparkok és az erotikus bárok.

A rendelet értelmében a beltéri helyiségekkel rendelkező közterületeken legfeljebb 30 ember tartózkodhat egyszerre. További enyhítéseket jelentettek be a kötelező karantén időtartamával kapcsolatban is, amely tíz nap helyett öt napra rövidül. A döntés szerint a háztartások egy helyet már akár három embert is fogadhatnak. A légzőszerveket eltakaró maszk viselése azonban - jelentette be a kormány - december elsejétől kötelező lesz a belső tereken.

"Az új fertőzések száma továbbra is magas, de a tendencia csökkenő, ami jó jel" - mondta Mark Rutte holland miniszterelnök keddi sajtótájékoztatóján.

Az országban az egészségügyi közszolgálat keddi statisztikai adatai szerint 14 százalékkal, az előző héten pedig 42 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma. Kedden 4302 új esetet rögzítettek, míg a járványban 86-an haltak meg, ami 15 százalékos visszaesést jelent az előző hét adataihoz képest - idézi az MTI.

A szomszédos Belgiumban is lassul a vírus terjedése. A legfrissebb adatok szerint az országban 41 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma, kedden 5000 alatt regisztráltak új eseteket.

A 11,5 millió lakosú országban a járvány megjelenése óta több mint félmillióan fertőződtek meg. A járványhoz köthető halálesetek száma közelít a 15 ezerhez.