Joe Biden: Legyetek türelmesek, jól állunk!

"Türelmet kérek, amíg összeszámolják az összes szavazatot! Jól állunk, sok helyen versenyben vagyunk" - mondta Joe Biden egykori alelnök, a Demokrata Párt jelöltje magyar idő szerint szerda reggel, miközben a szavazatokat még mindig számolják, de egyelőre nem áll igazán jól a választáson. Szerinte a korai és a levélszavazatok neki kedveznek és megfordítják a versenyt.

Az Egyesült Államokban még rengeteg helyen számolják a szavazatokat, és a megnyert elektorokat tekintve Joe Biden elnökjelölt van jobb helyzetben, mert már 223 elektort bezsebelt a legtöbb amerikai hírcsatorna és választási szakértő szerint. Valójában viszont nincs könnyű helyzetben: azon túl, hogy hozta a kötelezőket és végignyerte a keleti parti államokat, behúzta Kaliforniát, Oregont és Washingtont, valamint Coloradót, az eleve neki adott államokon kívül csak Arizonában néz ki úgy, hogy Trump 2016-os győzelmi menetéből ellopott valamit.

Pennsylvania, Wisconsin és Michigan még le van maradva a szavazatok feldolgozásával, de itt Donald Trump vezet. A demokraták abban reménykedhetnek, hogy a nagyvárosokban nagyon lassan haladnak a számlálással, valamint itt még nem dolgozták fel a levélszavazatokat. Ezen kívül Észak-Karolinában hozhatnak meglepetést győzelmet, de itt is a jelenlegi elnöknek áll a zászló, Georgiában remény még van, de az is kicsi, hogy elhoznak egy korábbi republikánus államot. Márpedig Bidennek így csak 253 elektorral számolhat, miközben 271 kell az elnöki győzelemhez. Ehhez legalább a rozsdaövezeti államok egyikét, vagy egy-két déli meglepetést kellene hoznia. Abban bízhat, hogy Virginiához hasonlóan sokáig tart, amíg a levélszavazatok beérnek. Ebből az országban több mint 100 millió van 2020-ban, ami rengeteg: négy évvel ezelőtt 137 millió szavazatot adtak le összesen. Az arányok alapján ezek legnagyobb részét pont a Nagytavak körüli államokban adták fel.

Ennek fényében különösen érdekes volt, hogy mit mond magyar idő szerda reggel, de a keleti parti időzónában nem sokkal éjfél után az egykori alelnök.

"Tudtuk, hogy sokáig fog tartani, de arra nem számított senki, hogy ennyire elhúzódik. Azért vagyok itt, hogy megnyerjem ezt a választást, és azt is tudtok, hogy a korábban leadott szavazatok feldolgozása sokáig fog tartani. Bízok abban, hogy minden szavazatot megszámolnak, bármeddig is tart. Én büszke vagyok már arra, ahol most tartunk" - mondta Biden, aki kiemelte, hogy Minnesotát hozzák a jelek szerint, ahogy Michiganben és Pennsylvaniában versenyben vannak.

"Nem az én feladatom, hogy kit választottak az Egyesült Államok elnöke, nem is Donald Trumpé. Meg kell várni a hivatalos eseményeket. De köszönöm a támogatásokat" - tette hozzá a jelölt, aki minden kampánysegítőjének megköszönte a segítséget.

"Nagyanyám mindig azt mondta, hogy őrizd meg a hitedet, és most azt kérem, tegyétek Ti is ezt" - zárta beszédét Biden.

