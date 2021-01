Joe Biden munkába állt, és azonnal aláírt

Joe Biden amerikai elnök a beiktatása után azonnal munkához látott és több rendeletet is aláírt - a klímaegyezmény, a bevándorlás és a koronavírus miatt is intézkedett. Többek közt kötelezővé tette a maszk viselését a közintézményekben; az USA-ban terjed a legjobban a Covid-vírus.

Rendeletet írt alá Joe Biden új amerikai elnök az Egyesült Államok párizsi klímaegyezményhez való visszatéréséről szerdán a Fehér Ház átvétele után tett egyik első lépéseként, megsemmisítve ezzel republikánus elődje, Donald Trump egyik legsúlyosabb döntését - írja az MTI-re hivatkozva a hvg.hu.

Fél tucat rendeletet írt alá szerdán Biden a Trump által hozott szigorú bevándorlási intézkedés megváltoztatására is. Egy törvényt is beterjeszt a törvényhozás elé, amely lehetőséget teremtene az amerikai állampolgárság sokéves távlatban való megszerzésére az országban jogellenesen tartózkodó bevándorlók milliói számára. Az elnök aláírt egy olyan feljegyzést is, amely utasítja a belbiztonsági minisztériumot és az igazságügyi minisztert a gyerekként az Egyesült Államokba került illegális bevándorlókat a kitoloncolástól védő DACA-program folytatására, továbbá megsemmisítette Trumpnak azt az elnöki rendeletét, amely a belföldi bevándorlásügyi eljárások szigorítását írta elő.

Az elnök a koronavírus ellen is hozott intézkedést: kötelezővé tette a maszkviselést az Egyesült Államok minden szövetségi kézben lévő épületében és területén, az országban tomboló koronavírus-járvány megfékezése érdekében.