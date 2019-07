Johnson beállhat Trump falkájába

Boris Johnson, a brit miniszterelnöki poszt várományosa Donald Trump amerikai elnök ölebévé válhat még azt megelőzően, hogy átvenné az Egyesült Királyság vezetését. Ez a brit kommentátorok egyhangú véleménye arról, hogy nem állt ki a washingtoni brit nagykövet mellett, aki a háta mögött kiszivárogtatott bizalmas megjegyzései miatt kínos helyzetbe került.

Komócsin Sándor , 2019. július 15. hétfő, 16:01 Fotó: BBC / AFP / JEFF OVERS

Kim Darroch, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövete kollégáinak nagy tapsa közepette mondott le tisztségéről, miután kiszivárgott, hogy bizalmas jelentéseiben kijelentette, hogy szerinte Donald Trump, az USA elnöke alkalmatlan feladata ellátására. Az elismerést nem a háta mögött közreadott megjegyzéseivel, hanem szakértelmével érdemelte ki. Ritka, hogy valaki, akinek ilyen hirtelen távoznia kell a posztjáról, ilyen jó hírnevet szerezzen magának.

Mindez nem mondható el Nagy-Britanniáról - folytatja a brit kommentátorok véleményével egyező felütéssel induló cikkét Edward Luce, a Financial Times (FT) Egyesült Államokkal foglalkozó publicistája. Trump - ismét zárójelbe téve azt a szabályt, hogy sas nem kapkod legyek után - lekezelő stílusban reagált Darroch megjegyzéseire, amire válaszul Theresa May ügyvezető miniszterelnök és Jeremy Hunt a Konzervatív Párt egyik kormányfőjelöltje (képünkön jobbra) kijelentette, hogy kiáll a nagykövet mellett, mert a londoni kormányra és annak fejére tartozik, hogy melyik országba kit jelöl országa képviselőjéül.

Lefeküdt neki

Boris Johnson a másik és egyben esélyes miniszterelnök-jelölt (képünkön balra) azonban a nagykövet lemondása előtt nem adott határozott választ arra a kérdésre, visszahívná-e Darrochot, ha az ország élére kerülne. Ezzel lényegében kihúzta a szőnyeget a brit diplomata, azaz jövendő adminisztrációja egyik tagja lába alól, aki sokak szerint ennek hatására döntött az önkéntes távozás mellett.

Ugyanakkor bizonytalan álláspontjával lehetővé tette Trumpnak, hogy bepiszkolja még meg sem alakult kormányát (ha ő lesz a miniszterelnök). Egy dolog, hogy Trump bírja Orbán Viktor magyar és Matteo Salvini olasz miniszterelnök teljes támogatását, egészen más, hogy csatlakozik-e hozzájuk Nagy-Britannia első embere július vége után - véli az FT publicistája.

A nagyköveti incidensig volt egy eleme a brit politikának, amit nem hatott át a brexittel kapcsolatos törzsi megosztottság: a külpolitika. Az elmúlt három évben az Egyesült Királyság a korábbihoz hasonlóan szorosan együttműködött európai partnereivel a klímaváltozás megállításának ügyében, az iráni atomalku fenntartása melletti kiállásban, Izrael esetén a két állam létrejöttének támogatásában és abban, hogy támogatta a közösen elfogadott szabályokra épülő világrend fenntartását. Ennek vége.

Kicsit túsz lesz

Johnson az amerikai elnök részleges túszaként fogja kezdeni kormányzását. Azzal, hogy nem tudta megvédeni Darrochot utat nyitott az előtt, hogy az USA ellenőrzést gyakoroljon Nagy-Britannia kormányzása fölött még azelőtt, hogy beköltözött volna a Downing Street 10.-be. Brüsszelt már korábban maga ellen fordította azzal, hogy elvakult brexiterként ostorozza az EU-t, így nincs más, akihez fordulhatna a külpolitikában, csak Washington. Csakhogy senki sem kaphat segítséget Trumptól ingyen.

Az FT cikkírója szerint az ár, amit az elnök szabna, az lenne, hogy az új londoni kormány léptesse ki az Egyesült Királyságot az EU-ból válási megállapodás nélkül. (Ezt Johnson - legalábbis szavai szerint - szeretne elkerülni, de ha ez nem sikerül, akkor már október végén megtenne.) Az amerikai elnök akkor tud tető alá hozni egy USA-brit kereskedelmi megállapodást a saját szája íze szerint, ha a szigetország elszakítja kötelékeit az uniótól. Az USA-t nem kedvelők korábban azt mondták a különleges amerikai-brit viszonyokat jellemezve, hogy Nagy-Britannia az Egyesült Államok pincsikutyája. Ennek alapján Johnson azt kockáztatja, hogy Trump ölebe lesz.

Trump játéka

Más szóval Trump szabályai szerint játszhat. Az USA első embere arra biztatta az EU-tagállamait, hogy kövessék a brexitet, lépjenek ki az EU-ból, amely szerinte az Egyesült Államok geopolitikai ellenfele. A lemondott brit nagykövet a nyilvánosságban mindig udvariasan kommunikált a washingtoni adminisztrációval - leveleiben is csupán őszinte, nem durva volt -, miközben Woody Johnson az USA londoni nagykövete nem titkolja, hogy brexiter, Rick Grenell, a berlini nagykövet pedig nyíltan barátkozik a német populista jobboldallal. Egyikkel sem bánt vendéglátója és munkaadója úgy, mint Darrochhal.

Trump koherens szabályrendszeren dolgozik, amelyet a korábbi nyugati rend romjaira építene - véli az FT publicistája. Olyan világot képzel el, amelyben mindenki csak önmagával törődik: az America First mellett egy Britain First, egy Italy First, egy Hungary First stb. van. Lehet halászgatni a zavarosban. Mindenki huzakodhat mindenkivel, mint egy kutyafalkában, ahol az erősebb győz, s mivel ez Amerika, az USA lesz a falkavezér.

Ebbe a szemléletebe nem illenek bele olyan országok, amelyek a nyugati értékrend alapján szövetséget keresnek egymással, ugyanakkor egy ilyen világban nem lehet számítani arra, hogy a falkavezér segítségére siet a bajba jutott falkatagnak. Mérlegeli, hogy érdemes-e lehajolnia hozzá. Létezik betyárbecsület, de nem létezik jótékonyság a csak saját magukkal törődők között.