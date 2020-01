Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Johnson nekiment Trumpnak, Merkel Putyinnal tárgyal

Diplomáciai szelet vetett és vihart aratott Donald Trump amerikai elnök a Kászim Szulejmáni iráni tábornok lebombázásával, az európai csúcsvezetők kénytelenek ezzel foglalkozni pedig például Boris Johsnon brit miniszterelnöknek lenne sürgetőbb teendője is.

Boris Johnson brit miniszterelnök figyelmeztette Donald Trumpot, az USA elnökét, hogy bármilyen támadás Irán kulturális létesítményei ellen szembe menne a nemzetközi joggal - adta hírül a Business Insider. Trump nem is egyszer fenyegetőzött ezzel arra az esetre, ha Teherán Kászim Szulejmáni tábornok lebombázására válaszul amerikai célpontok elleni támadást szervez bárhol a világon.

Johnson képviselője útján tette világossá, hogy nemzetközi konvenciók hivatottak megelőzni a nemzetek, vallások kulturális öröksége elleni támadásokat. A szóvivőt megkérdezték, hogy Johnson háborús bűntettnek tartaná-e a kulturális helyszínek lerombolását a Hágai egyezmény megsértése miatt, ám megkerülte a kérdést. Erről a nemzetközi jogszabály rendelkezik, amit az USA is aláírt - jegyezte meg.

Az európai nagyhatalmak vezetői, Johnson mellett Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő közös közleményben szólították fel az USA-t és Iránt, hogy keressék meg konfliktusuk enyhítésének lehetőségét. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter viszont kifogásolta, hogy országának szövetségesei nem annak hangot kellő hangerővel elismerésüknek az USA Irán elleni hadüzenettel felérő akciója kapcsán.

Diplomáciai hullámhegy

Merkel és Vlagyimir Putyin orosz államfő hét végi tárgyalásainak is az egyik legfontosabb napirendi pontja lesz az USA-Irán konfliktus - jelentette a Moscow Times. A kancellár asszony Putyin meghívására érkezik Moszkvába, ahol e mellett tárgyalnak a szíriai, a líbiai és az ukrajnai polgárháborúkról is. Putyin Marconnal is egyeztetett Szulejmáni likvidálásáról, amit a francia elnök kezdeményezett. Egyetértettek abban, hogy az amerikai akció rontotta a közel-keleti biztonsági helyzetet.

A diplomáciai nagyüzemben Szergej Shoigu a török nemzeti hírszerzés fejével, Hakan Fidannal és az iráni hadsereg vezérkari főnökével is egyeztetett az ügyről - idézett orosz védelmi minisztériumi forrásokat a helyi sajtó. Shoigu és Fidan felvetette, hogy az orosz és a török fegyveres erők közös akciókkal mérsékelhetnék a feszültséget, de nem részletezték, hogyan képzelnék ezt.