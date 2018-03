Jól haladnak a brexit-tárgyalások

Számos fontos kérdésben megállapodásra jutottak a felek az Egyesült Királyság uniós kiválásának feltételeiről szóló tárgyalásokon, például a tervezett kilépést követő átmeneti időszakról, az egyeztetések azonban tovább folytatódnak a végleges egyezmény elérése érdekében - jelentette be Michel Barnier, az Európai Bizottság brexit-ügyi főtárgyalója hétfőn Brüsszelben.

Az utóbbi napokban rendkívül intenzív tárgyalásokat folytattak, és hétfő reggel közös jogi tervezetet fogadtak el a brit féllel. Leszögezte: ez döntő fontosságú lépés a folyamat szempontjából, de sok munka van még hátra, például az ír-északír határellenőrzés ügyében - idézi a tárgyalót az MTI.

Egyebek mellett abban is megegyeztek, hogy a szöveg magában foglalja majd azt a London által korábban élesen elutasított rendelkezést, amelynek értelmében Észak-Írország továbbra is részese lenne a vámuniónak, illetve a belső piaci szabályozás is érvényes maradna rá, amíg nem találnak ki más megoldást a fizikai határellenőrzés visszaállításának elkerülésére az Ír-szigeten. A brit kormányfő március elején még azt közölte: soha nem fogadják el a javaslatot, mely külön szabályozási rendszer alá helyezné Észak-Írországot.

Michel Barnier arról számolt be, hogy a 2019. március 30-i kilépéstől 2020. december 31-ig tartó, határozott idejű átmeneti időszakról is megállapodás született. Az Egyesült Királyság ebben a 21 hónapban is részese maradna a vámuniónak és az egységes piacnak, be kellene tartania a közösségi jogot, ideértve az újonnan elfogadott szabályokat is, eleget kellene tennie a költségvetési kötelezettségeknek, valamint alá kellene vetnie magát az Európai Bíróság joghatóságának, de már nem vehetne részt az uniós döntéshozatalban.

"Tovább élvezhetik a belső piac és a vámunió előnyeit, ezért éppen annyira tiszteletben kell tartaniuk az európai szabályok mindegyikét, mint a tagországoknak".

Az állampolgári jogok kapcsán is előrelépés történt: az egyezségük értelmében nem lehet majd különbséget tenni az alapján az uniós polgárok között, hogy még az EU-tagság jövő évi megszűnése előtt vagy csak az azt követő átmeneti időszakban érkeztek az Egyesült Királyságba.

Hozzátette, az átmeneti időszak rendkívül hasznos mindkét oldal számára, a vállalatoknak és az embereknek így több idejük lesz felkészülni, az idő ugyanakkor még így is meglehetősen szűkös arra, hogy véglegesítsék a jövőbeli kapcsolatrendszerre vonatkozó terveket.