Jön a harmadik show az atombomba árnyékában

A dél-koreai elnök megerősítette, hogy előkészületek kezdődtek az észak-koreai diktátor és az amerikai elnök újabb csúcstalálkozójának megtartására.

A színfalak mögött tárgyalások folynak egy újabb Kim Dzsongun-Donald Trump csúcstalálkozó megtartásáról - írja a Financial Times. Mun Dzsein dél-koreai elnök megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy az egyeztetések több csatornán keresztül is folynak. Mun úgy látja, hogy már eddig is jelentős előrelépést történt a Koreai-félszigeten a békefolyamatban. Az elnök hírügynökségek kérdéseire adott írásos választ az üggyel kapcsolatban.

Az Észak-Korea és az Egyesült Államok közötti felújított egyeztetések magasabb szintre fognak emelkedni, Mun úgy látja, hogy lassan minden a helyére kerül ez ügyben. A Washington és Phenjan közötti tárgyalások holtpontra jutottak azt követően, hogy a két vezető 2019. februári hanoi csúcstalálkozója eredménytelenül zárult. Ugyanakkor Kim és Trump szívhez szóló üzeneteket váltott az elmúlt hetekben, ami azt sejtette, hogy változás jöhet, azaz újrakezdődhetnek a tárgyalások a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítéséről.

A hír azt megelőzően lát napvilágot, hogy Trump elutazik a világ legbefolyásosabb országait tömörítő G20 csoport csúcstalálkozójára Japánba, amit az amerikai elnök és Mun Dzsein face to face találkozója követ Szöulban. Eközben Stephen Biegun, az USA Észak-Koreával kapcsolatos ügyekben illetékes különmegbízottja szintén a dél-koreai fővárosban tárgyal.