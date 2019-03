Jóval kisebb lehet a kínai GDP, mint állítják

Nagyon úgy tűnik, hogy nem hiába nem hisznek sokan a kínai hivatalos statisztikáknak. Egy új tanulmány szerint a kínai GDP adatok nagyjából 12 százalékkal magasabbak a valós értéknél és az elmúlt években rendszeresen mintegy 2 százalékkal nagyobb növekedést jelentettek be a valósnál.

A washingtoni Brookings Institution elemzőnek becslése szerint a kínai GDP valós nagysága körülbelül 12 százalékkal lehet alacsonyabb annál, mit ami a hivatalos közlésekben szerepel, annak éves növekedési üteme az elmúlt években rendszerint 2 százalék körüli mértékben maradhatott el a hivatalosan közzétettől - írja a Financial Times. A lap szerint ez alapján az is feltételezhető, hogy a legutóbb közölt, a GDP tavalyi 6,6 százalékos bővüléséről szóló jelentés is túlzó, ez az adat 1990 óta a legalacsonyabb volt az ázsiai ország esetében.

A tanulmány a 2008 és 2016 közötti időszak adatait vizsgálta meg, így a tavalyi és a tavalyelőtti adatok nem szerepelnek benne. A brit lap szerint ha a korábban megszokott mértékben torzítanak a tavalyi adatok is, akkor a valós GDP érték a hivatalos 90 ezer milliárd jüanos értéknél mintegy 10,8 ezer milliárd jüannal lehet alacsonyabb.

Kitalált adatokat közölhettek

A tanulmány szerint a túlzó GDP adatok a maoista tervgazdaság örökségének tekinthetők, a kommunista párt ugyanis a helyi vezetőket rendszerint az alapján értékeli, hogy milyen gazdasági növekedést sikerült elérnie az adott régiónak az adott időszakban. Mivel a helyi vezetőket a rendszer díjazza, ha sikerül teljesíteniük a központi vezetés által kiadott növekedési és beruházási célokat, ezért nagy a késztetés arra, hogy rendszeresen kozmetikázzák a statisztikákat - írja a tanulmány egyik szerzője Chang-Tai Hsieh, a Chicago Booth School of Business Egyetem közgazdásza, aki egyben az amerikai US National Bureau of Economic Research társult szakértője is.

Kínában a vidéken megtermelt GDP nagysága éveken keresztül elérte az össznemzeti szintet, ami annak az egyértelmű jele, hogy helyi szinten elinflálták az adatokat. A kínai Nemzeti Statisztikai Iroda (NBS) korábban elismerte, hogy néhány helyi adat téves volt. 2017-ben a kínai kormányzat azzal vádolta meg a kínai rozsdaövezetnek nevezett három északkeleti tartomány vezetését, hogy kitalált adatokat közöltek.

Csak 12 éve lódítanak

A tanulmány elég részletesen mutatja be azt, hogy a kínai NBS-nek egyszerűen nincs kapacitása arra, hogy folyamatosan korrigálja a helyi tisztségviselőktől érkező téves adatokat. Úgy vélik, hogy a hivatalos központi adatok 2007-2008-ig viszonylag megbízhatónak voltak tekinthetők, azonban ezután már nem tűnnek pontosnak. Az NBS tavaly jelentette be, hogy nagyobb ellenőrzést kíván gyakorolni a lokális adatgyűjtés felett 2019-től, illetve meg kívánja szüntetni az eltéréseket a helyi és az országos szintű adatok között.

Az NBS hatalmas munkát végzett eddig is, amikor megpróbálta kigyomlálni a helyi önkormányzatok által közölt adatok közül a hamisakat, azonban nincs elég hatalma és kapacitása de nagyon kellően erős szándéka sem azok teljes megszüntetésére. Azonban ennek ellenére igazságtalanság lenne az NBS-t azzal vádolni, hogy szándékosan torzítja a GDP adatokat - mondta az FT-nek Michael Zheng Song, a hongkongi Kínai Egyetem közgazdász professzora, a tanulmány egyik társszerzője.

Nem lett belőle konfliktus

A tanulmány írói többek között a forgalmi adó adatok alapján igazították ki a historikus kínai GDP adatokat, mondván, hogy a 2005 óta számítógépes rendszerrel begyűjtött adatok meglehetősen ellenállóak a feltételezett torzításokkal szemben. Song elmondása szerint az anyag elkészítése közben folyamatos eszmecserét folytattak jelenlegi és korábbi tisztségviselőkkel, az NBS és az adóhatóság munkatársaival. Eleinte tartott attól, hogy a megkérdezett vezető tisztségviselők - többek között az NBS korábbi elnökhelyettese - nem fognak örülni a tanulmány megállapításainak, de végül pozitívan fogadták azt.

A tanulmány végső megállítása szerint a nominális GDP növekedését évente átlagosan 1,7, a reál GDP pedig 2 százalékkal becsülte felül a hivatalos adat. Ebből következik, hogy a 2016-os GDP 12 százalékkal lehet alacsonyabb a hivatalos adatokban szereplőnél. A kutatók egyébként megbízhatóbbnak érzik a saját tanulmányuk alapján adódott becslésekben a nominális GDP-re vonatkozó adatokat. A fő GDP adaton belül a legnagyobb torzítást a beruházási és az ipari kibocsátási adatokban lehetett tapasztalni, míg a fogyasztásra és a szolgáltatási szektorra vonatkozó adatok viszonylag megbízhatónak bizonyultak.

A lap megjegyzi, hogy az elmúlt években a sem a helyi önkormányzatok, sem a központi kormányzat nem fektet olyan nagy hangsúlyt a GDP adatra. Li-Kecsiang miniszterelnök az idei növekedési célt 6-6,5 százalék közé tette a parlamentben elmondott beszédében.

Az olyan tényezők, mint például a környezetszennyezés mértéke egyre nagyobb szerepet kapnak a helyi önkormányzatok tevékenységének megítélésében, ehhez képest a GDP adat súlya csökkenni látszik. Azonban még mindig fontos, s ha azt mondják 6 és 6,5 százalék között lesz, akkor nem tanácsos elmaradni ettől - kommentálta az ügyet Cheng Long, a pekingi Gavekal Dragonomics közgazdásza a lapnak.