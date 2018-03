Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jövőre következik az összeomlás?

Az Egyesült Államok gazdasága jövőre recesszióba is süllyedhet - véli a Raiffeisen Bank International elemzője.

Középtávon nagyon optimista az USA gazdasági teljesítményével kapcsolatban Joerg Angele, a Raiffeisen Bank International vezető közgazdásza, most azonban a túlfűtöttség jeleit látja a szakértő - írta a MarketWatch alapján a Portfolio.hu.

A gazdaság már most is gyorsabban növekszik, mint a hosszú távú potenciális növekedési ütem, és a munkanélküliségi ráta is alacsonyabb a természetesnek tekintett 5 százaléknál. Ezek már a túlfűtöttség jelei a szakértő szerint, és még erre jön rá az adócsökkentés, valamint a költségvetési stimulus hatása.

A gazdaságnak semmi szüksége további stimuláló intézkedésekre - fogalmazott a Raiffeisen elemzője, aki februárban a legpontosabb előrejelzéseket adta az USA gazdasági adataira. Várakozása szerint a GDP-növekedés idén csaknem 3 százalék lesz, majd erőteljes lassulás következhet és 2019-ben recesszióba süllyedhet az amerikai gazdaság.

A már most is pozitív kibocsátási rés (azaz az USA gazdasága a potenciális ütemet meghaladó mértékben nőt) addigra 2-3 százalékpontra nőhet, a buborék pedig nem nőhet a végtelenségig, egyszer ki kell durrannia az elemző szerint.

Fotó forrása: Shutterstock