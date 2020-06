Júliusban folytatódhat a szerb-koszovói párbeszéd

Nagyon rövid időn belül, akár már júliusban folytatódhat uniós közvetítéssel a párbeszéd Szerbia és Koszovó között - jelentette ki hétfőn Belgrádban Miroslav Lajcák, a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd kezeléséért felelős uniós megbízott.

Az uniós diplomata a szerb fővárosban Aleksandar Vucic államfővel tárgyalt, majd azt mondta, olyan megállapodásnak kell születnie Szerbia és Koszovó között, amely mindkét fél számára elfogadható.

Miroslav Lajcák közölte: Szerbia Európa része, a problémák Európa problémái is, a megoldások is közösek kell, hogy legyenek.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, ám Belgrád ezt nem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet. Oroszország Szerbia szövetségeseként szintén nem ismeri el Koszovó függetlenségét, és folyamatosan megvétózza felvételét a nemzetközi szervezetekbe.

A Szerbia és Koszovó közötti megbeszélések 2018 novemberében szakadtak meg, amikor Koszovó 100 százalékos vámot vetett ki a Szerbiából érkező árura válaszul arra, hogy Szerbia sikeres lobbizásának köszönhetően Koszovót nem vették fel az Interpol nemzetközi rendőri szervezetbe. Azóta két kormányváltás történt a kis, balkáni államban, és az új miniszterelnök, Avdullah Hoti néhány hete végleg eltörölte a büntetővámot, valamint a Szerbiával fenntartott viszony rendezését tűzte ki kormánya egyik fontos céljául.

A két fél között 2013-ban kezdődött párbeszéd a kapcsolat rendezéséről, ám előrelépés azóta sem történt, pedig a viszony normalizálása mindkét ország európai integrációjának a kulcsa.

Emellett Miroslav Lajcák szlovák diplomata kinevezése felháborodást keltett Koszovóban, ugyanis Szlovákia azon öt európai uniós tagország egyike - Ciprus, Görögország, Spanyolország és Románia mellett -, amelyek nem ismerték el Koszovó függetlenségét, így a koszovói politikusok úgy gondolják, hogy Miroslav Lajcák előítéletesen viszonyul a tárgyalások vezetéséhez.

Belgrád viszont örömmel fogadta a szlovák diplomatát, Aleksandar Vucic nagyon nyíltnak nevezte a megbeszélését Miroslav Lajcákkal. Azt mondta: végre konkrétumokról is szó eshet, a részleteket azonban nem oszthatta meg a sajtóval.

A két fél szombaton Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz, hogy az Egyesült Államok közvetítésével is párbeszédet kezdjen.