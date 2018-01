Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Juncker visszavárja a briteket az EU-ba

Nem lehet akadálya, hogy az Egyesült Királyság végül tagja maradjon az EU-nak, amennyiben a britek esetleg meggondolják magukat - jelentette ki szerdán Strasbourgban Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, hozzáfűzve, ha nem is így történik, szeretné, hogy a szigetország egyszer visszatérjen az EU-ba.

Juncker felszólalt az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén, és úgy vélte, hogy a brexitnek nem lesznek nyertesei, a britek távozása "katasztrófa", "vesztes helyzet minden fél számára".

Ha a britek más utat kívánnak választani, készek vagyunk erről tárgyalni - mondta Juncker. Ha London a maradás mellett dönt, akkor ezt lehetővé kell tenni.

Londonban sokan "bosszúsan" fogadták az Európai Tanács elnökének előző napi kijelentését, miszerint az EU kapui továbbra is nyitva állnak az ország előtt a kilépésről szóló korábbi döntés felülvizsgálata esetén. Amennyiben a britek ki is lépnek a Lisszaboni Szerződés 50. cikke alapján, akkor is ott van a 49. cikk, amely lehetővé teszi az újracsatlakozást - fogalmazott a politikus - írta az MTI.

Theresa May brit kormányfő szóvivője ugyanakkor kedden kizárta egy második népszavazás lehetőségét.

Az Európai Bizottság elnöke röviden kitért a jogállamiság lengyelországi helyzetére is. Szavai szerint egyesek interpretációjával ellentétben az EU nem áll háborúban Lengyelországgal, pusztán vita, konstruktív párbeszéd folyik Brüsszel és Varsó között.

Az európai közösség, az EU alapja a jogállamiság. Juncker figyelmeztetésnek nevezve az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítását Lengyelországgal szemben.

